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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 19:20 | Обновлено 23 июля 2025, 19:26
690
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил молодого защитника в команду УПЛ

Козик продолжит выступать за Колос

23 июля 2025, 19:20 | Обновлено 23 июля 2025, 19:26
690
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил молодого защитника в команду УПЛ
ФК Колос. Эдуард Козик

Клуб УПЛ Колос объявил о том, что на новый сезон продлил аренду универсального защитника Шахтера Эдуарда Козика.

В прошлом сезоне 22-летний футболист, который может сыграть справа и в центре обороны, отыграл за команду из Ковалевки 21 матч и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне 2023/24 Козик отыграл пять матчей УПЛ за первую команду Шахтера, однако закрепиться в составе гранда украинского футбола пока не может.

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Эдуард Козик Колос Ковалевка Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Колос Ковалевка
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