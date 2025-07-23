ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил молодого защитника в команду УПЛ

Клуб УПЛ Колос объявил о том, что на новый сезон продлил аренду универсального защитника Шахтера Эдуарда Козика.

В прошлом сезоне 22-летний футболист, который может сыграть справа и в центре обороны, отыграл за команду из Ковалевки 21 матч и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне 2023/24 Козик отыграл пять матчей УПЛ за первую команду Шахтера, однако закрепиться в составе гранда украинского футбола пока не может.