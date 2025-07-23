Украина. Премьер лига23 июля 2025, 19:20 | Обновлено 23 июля 2025, 19:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил молодого защитника в команду УПЛ
Козик продолжит выступать за Колос
23 июля 2025, 19:20 | Обновлено 23 июля 2025, 19:26
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Клуб УПЛ Колос объявил о том, что на новый сезон продлил аренду универсального защитника Шахтера Эдуарда Козика.
В прошлом сезоне 22-летний футболист, который может сыграть справа и в центре обороны, отыграл за команду из Ковалевки 21 матч и сделал 1 результативную передачу.
В сезоне 2023/24 Козик отыграл пять матчей УПЛ за первую команду Шахтера, однако закрепиться в составе гранда украинского футбола пока не может.
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