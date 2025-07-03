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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 19:45 | Обновлено 03 июля 2025, 20:06
461
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ расстался с четырьмя игроками

Состав ФК Полтава покинули четыре игрока

03 июля 2025, 19:45 | Обновлено 03 июля 2025, 20:06
461
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ расстался с четырьмя игроками
ФК Полтава

Новичок УПЛ, клуб ФК Полтава, объявил об уходе четырех футболистов.

Состав команды покинули вратарь Богдан Васецкий, а также полузащитники Богдан Шмигельский, Владимир Тименко и Денис Червинский.

Больше всех в прошлом сезоне отыграл Шмигельский, который забил 4 гола в 28 матчах.

Клуб после завершения минувшего сезона пока не объявлял о новичках. Свой дебютный чемпионат в УПЛ Полтава начнет 2 августа выездным матчем против Руха.

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Полтава трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Богдан Шмигельский Владимир Тименко Денис Червинский
Иван Зинченко Источник: ФК Полтава
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