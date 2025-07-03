Украина. Премьер лига03 июля 2025, 19:45 | Обновлено 03 июля 2025, 20:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ расстался с четырьмя игроками
Состав ФК Полтава покинули четыре игрока
03 июля 2025, 19:45 | Обновлено 03 июля 2025, 20:06
461
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Новичок УПЛ, клуб ФК Полтава, объявил об уходе четырех футболистов.
Состав команды покинули вратарь Богдан Васецкий, а также полузащитники Богдан Шмигельский, Владимир Тименко и Денис Червинский.
Больше всех в прошлом сезоне отыграл Шмигельский, который забил 4 гола в 28 матчах.
Клуб после завершения минувшего сезона пока не объявлял о новичках. Свой дебютный чемпионат в УПЛ Полтава начнет 2 августа выездным матчем против Руха.
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