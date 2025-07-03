ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ расстался с четырьмя игроками

Новичок УПЛ, клуб ФК Полтава, объявил об уходе четырех футболистов.

Состав команды покинули вратарь Богдан Васецкий, а также полузащитники Богдан Шмигельский, Владимир Тименко и Денис Червинский.

Больше всех в прошлом сезоне отыграл Шмигельский, который забил 4 гола в 28 матчах.

Клуб после завершения минувшего сезона пока не объявлял о новичках. Свой дебютный чемпионат в УПЛ Полтава начнет 2 августа выездным матчем против Руха.