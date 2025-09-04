ОФИЦИАЛЬНО. Богдан Кушниренко – игрок Зари

Луганская «Заря» официально объявила о подписании украинского полузащитника Богдана Кушниренко.

Детали перехода и сотрудничества между клубом и 29-летним футболистом.

Богдан является воспитанником киевского «Динамо», но на профессиональном уровне за столичную команду не играл.

Наибольшее количество матчей на данный момент провел за МФК «Николаев» – 75 игр, в которых забил 16 мячей и отдал 3 голевые передачи. Значительную часть своей карьеры Богдан играл за «Полтаву» (53 поединка, 4 гола и 3 передачи), а также за «Полесье» (58 матчей, 11 мячей и три ассиста).

Последним клубом Кушниренко был черкасский ЛНЗ (10 игр), который он покинул накануне перехода в «Зарю».