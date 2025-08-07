Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка объявила об уходе трех футболистов
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 12:16 | Обновлено 07 августа 2025, 12:26
638
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка объявила об уходе трех футболистов

Александр Николишин, Михаил Шершень и Александр Евтушенко попрощались с командой

07 августа 2025, 12:16 | Обновлено 07 августа 2025, 12:26
638
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка объявила об уходе трех футболистов
ФК Кудровка

Новичок Украинской Премьер-лиги, клуб «Кудровка», официально объявил о прекращении сотрудничества с тремя футболистами. Команда попрощалась с Александром Николишиным, Михаилом Шершнем и Александром Евтушенко.

«Мы ценим ваш вклад в развитие клуба из Черниговщины и желаем успехов в дальнейшей карьере!», – написала пресс-служба клуба.

Николишин прошлый сезон провел в составе киевского «Локомотива» на правах аренды, за «Кудровку» футболист сыграл всего один матч. Александр перешел в «Подолье», за который уже успел дебютировать в первом туре Первой лиги.

Михаил за шесть месяцев в клубе отыграл семь матчей. После ухода Шершень подписал контракт с «Ворсклой» и также дебютировал за новый клуб.

На счету Евтушенко 29 матчей за «Кудровку», три гола и одна голевая передача. Сейчас игрок находится среди свободных агентов.

Напомним, что в первом туре УПЛ «Кудровка» победила «Александрию» со счетом 3:1.

По теме:
У команды, которая боролась за выход в УПЛ, есть долги перед экс-игроками
Стало известно, какой клуб может возглавить Пушич после ухода из Шахтера
Клуб УПЛ подписал новый контракт с вингером сборной Украины
Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Николишин Михаил Шершень
Андрей Витренко Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07 августа 2025, 07:41 3
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец

Футболист скончался 6 августа 2025 года

«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
Футбол | 06 августа 2025, 18:45 2
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса

Киевляне проиграли первый матч 0:1

Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Футбол | 06.08.2025, 13:06
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Йожеф САБО: «Это просто стыд. Мальчик, как такое может быть?!»
Футбол | 07.08.2025, 11:44
Йожеф САБО: «Это просто стыд. Мальчик, как такое может быть?!»
Йожеф САБО: «Это просто стыд. Мальчик, как такое может быть?!»
Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»
Футбол | 07.08.2025, 09:18
Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»
Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Пафос – 0:1. Крестовина и отмененный пенальти. Видео гола и обзор
Динамо – Пафос – 0:1. Крестовина и отмененный пенальти. Видео гола и обзор
06.08.2025, 00:23 8
Футбол
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 8
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем