ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка объявила об уходе трех футболистов
Александр Николишин, Михаил Шершень и Александр Евтушенко попрощались с командой
Новичок Украинской Премьер-лиги, клуб «Кудровка», официально объявил о прекращении сотрудничества с тремя футболистами. Команда попрощалась с Александром Николишиным, Михаилом Шершнем и Александром Евтушенко.
«Мы ценим ваш вклад в развитие клуба из Черниговщины и желаем успехов в дальнейшей карьере!», – написала пресс-служба клуба.
Николишин прошлый сезон провел в составе киевского «Локомотива» на правах аренды, за «Кудровку» футболист сыграл всего один матч. Александр перешел в «Подолье», за который уже успел дебютировать в первом туре Первой лиги.
Михаил за шесть месяцев в клубе отыграл семь матчей. После ухода Шершень подписал контракт с «Ворсклой» и также дебютировал за новый клуб.
На счету Евтушенко 29 матчей за «Кудровку», три гола и одна голевая передача. Сейчас игрок находится среди свободных агентов.
Напомним, что в первом туре УПЛ «Кудровка» победила «Александрию» со счетом 3:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист скончался 6 августа 2025 года
Киевляне проиграли первый матч 0:1