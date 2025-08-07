ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка объявила об уходе трех футболистов

Новичок Украинской Премьер-лиги, клуб «Кудровка», официально объявил о прекращении сотрудничества с тремя футболистами. Команда попрощалась с Александром Николишиным, Михаилом Шершнем и Александром Евтушенко.

«Мы ценим ваш вклад в развитие клуба из Черниговщины и желаем успехов в дальнейшей карьере!», – написала пресс-служба клуба.

Николишин прошлый сезон провел в составе киевского «Локомотива» на правах аренды, за «Кудровку» футболист сыграл всего один матч. Александр перешел в «Подолье», за который уже успел дебютировать в первом туре Первой лиги.

Михаил за шесть месяцев в клубе отыграл семь матчей. После ухода Шершень подписал контракт с «Ворсклой» и также дебютировал за новый клуб.

На счету Евтушенко 29 матчей за «Кудровку», три гола и одна голевая передача. Сейчас игрок находится среди свободных агентов.

Напомним, что в первом туре УПЛ «Кудровка» победила «Александрию» со счетом 3:1.