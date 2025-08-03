Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Один из новичков УПЛ начал сезон с победы над серебряным призером УПЛ
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Украинская Премьер-лига. 1-й тур
«Кудровка» – «Александрия» – 3:1
Голы: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 – Яшков (авт.), 26
Предупреждения: Ал. Козак, 45+2, Легостаев, 56, Мельничук, 68, Шаповал, 88, Тотовицкий, 88 – Фернандо Энрике, 32, Тео Ндика, 36, Цара, 42, Ковалец, 64, Шостак, 90
Удаления: Ковалец, 76 (второе предупреждение), Кампуш, 87 (грубая игра)
«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Шаповал, Поиімков, Мачелюк – Думанюк, Нагнойный (Матвеев, 90+3) – Ал. Козак (Свитюха, 82), Морозко (Коркишко, 82), Сторчоус (Тотовицкий, 68) – Легостаев (Безбородько, 82)
«Александрия»: Шевченко – Тео Ндика, Боль, Кампуш, Скорко – Фернандо Энрике (Ковалец, 46) – Цара (Жота, 79), Мишнёв (Шостак, 72), Булеца, Ар. Козак (Безерра, 46) – Кулаков (Туати, 72)
Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкассы)
Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)
Удары (в створ): 14 (9) – 10 (6)
Угловые: 3 – 6
Оффсайды: 1 – 0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Сираш покинул ряды Сил обороны Украины и вернулся в футбол
Американец Майкл Хантер сохранил первое место по версии Всемирной боксерской ассоциации
Хотів би принести свої вибачення президенту ФК Кудрівка, за те що глузував з його слів.
Сержочку яготынского мы сейчас ищем. Павлуша-шпрот пропал, а у нас должен окопы копать ☝️ Бодька, может ты заместо него будешь?
Браво. Дай бог не останавливаться
мать купляли як зелень на базарі - 1 пучок за гривню...