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Премьер-лига
Кудровка
03.08.2025 13:00 – FT 3 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 15:03 | Обновлено 03 августа 2025, 15:16
2165
23

Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию

Один из новичков УПЛ начал сезон с победы над серебряным призером УПЛ

03 августа 2025, 15:03 | Обновлено 03 августа 2025, 15:16
2165
23
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Ua-football

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

«Кудровка» – «Александрия» – 3:1

Голы: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 – Яшков (авт.), 26

Предупреждения: Ал. Козак, 45+2, Легостаев, 56, Мельничук, 68, Шаповал, 88, Тотовицкий, 88 – Фернандо Энрике, 32, Тео Ндика, 36, Цара, 42, Ковалец, 64, Шостак, 90

Удаления: Ковалец, 76 (второе предупреждение), Кампуш, 87 (грубая игра)

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Шаповал, Поиімков, Мачелюк – Думанюк, Нагнойный (Матвеев, 90+3) – Ал. Козак (Свитюха, 82), Морозко (Коркишко, 82), Сторчоус (Тотовицкий, 68) – Легостаев (Безбородько, 82)

«Александрия»: Шевченко – Тео Ндика, Боль, Кампуш, Скорко – Фернандо Энрике (Ковалец, 46) – Цара (Жота, 79), Мишнёв (Шостак, 72), Булеца, Ар. Козак (Безерра, 46) – Кулаков (Туати, 72)

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкассы)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 14 (9) – 10 (6)

Угловые: 3 – 6

Оффсайды: 1 – 0

КУДРОВКА – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 23
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Перший Серед Рівних
Так президент Кудрівки виявляється правду тоді казав, що команда побореться за Лігу Чемпіонів.
Хотів би принести свої вибачення президенту ФК Кудрівка, за те що глузував з його слів.
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+5
kadaad .
Александрия начинает путь Ворсклы?
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+2
vruthiy-112
Два тормоза Олександрії, це воротар Микита Шевченко який ніколи не грав на повну та Ковалець який тупо обісрався в свої 32.!!! Беріть ще тренера 13-річного.!!!
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+2
Комбриг
Колхоз раскатал колхоз ☝️ Александрия - дно ☝️ Легионеров выгнать из команды, украинцев в окопы в нашу бригаду 
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+2
Igor Jones 🇺🇦
БРАВО, БРАВО, БРАВО 👏👏👏👏👏
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+2
AK.228
Молодцы Кудровка!!! Так держать👏👏
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+2
AK.228
Стимул для Эпицентра))
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+1
Комбриг
Фанечке динамовской мы уже предложили должность боевой медикини. Также у нас есть вакантное место водителя для таксиста Игоря 😺 и должность подполковницы для Пумочки полтавской ☝️
Сержочку яготынского мы сейчас ищем. Павлуша-шпрот пропал, а у нас должен окопы копать ☝️ Бодька, может ты заместо него будешь? 
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+1
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roman75zpr
Ого! Вот так сразу и участника еврокубков помяли... Ну, респект! Продолжайте в том же духе!
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+1
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Умник
Как будто все время играли в упл.
Браво. Дай бог не останавливаться
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0
GloryUkraine
Після фіаско Олександрії в ЛЄ чекав на зовсім іншу гру в чемпіонаті,а вийшло ще більш сумно.
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0
Burevestnik
де Сашки накупляли собі легіонерів?
мать купляли як зелень на базарі - 1 пучок за гривню...
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0
Argon
Щось був впевнений в перемозі Кудрівки. Що ж чемпіонат буде непередбачуванішим та цікавішим
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0
Егор Коваленко
красавцы!
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0
Полковник
Ответить
-1
pfk_alexandria
Все нормально. У нас все по плану) *Таков путь...)
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-2
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