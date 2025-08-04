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Премьер-лига
Кудровка
03.08.2025 13:00 – FT 3 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 05:10 | Обновлено 04 августа 2025, 05:11
524
0

Тренер Кудровки объяснил сенсационный дебют команды в УПЛ

Василий Баранов прокомментировал победу над «Александрией»

04 августа 2025, 05:10 | Обновлено 04 августа 2025, 05:11
524
0
Тренер Кудровки объяснил сенсационный дебют команды в УПЛ
ФК Кудровка. Василий Баранов

Старший тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал победу над «Александрией» (3:1) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26.

«Мы рассчитывали на хороший дебют. А то, что так получилось, так ярко, что мы забили 3 мяча, придаст нам уверенности. Но мы должны стоять твердо на земле. Дебют дебютом, но работы еще очень много, улучшаться нужно во всех компонентах игры. Спасибо нашим болельщикам, которые сегодня нас очень хорошо поддерживали. Очень приятно играть перед своими болельщиками.

Мы понимали, что дебют для клуба, дебют для игроков. У нас в старте 5 игроков дебютировали в УПЛ. Не нужно было настраивать команду, нужно было немного успокоить. Мы, конечно, посмотрели соперника за день до игры и сказали: «Мы все это можем. Надо выполнить на поле то, что мы тренируем». Но, еще раз говорю, приятно, что сегодня так сыграли, но с завтрашнего дня забыли, подготовка к следующему сопернику.

Игроки, которые очень мало сыграли или не играли, для них тренировка и потом выходной день. Но мы уже с завтрашнего дня готовимся к следующему сопернику».

События матча

87’
Кампос (Александрия) получает красную карточку.
76’
Кирилл Ковалец (Александрия) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Кудровка).
26’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Антон Яшков (Кудровка).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка).
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Александрия Василий Баранов пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
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