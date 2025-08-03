Кудровка – Александрия – 3:1. Дебют мечты. Видео голов и обзор матча
3 августа состоялся матч 1-го тура УПЛ
В воскресенье, 3 августа, состоялся матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Победу со счетом 3:1 одержала команда хозяев поля.
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Этот матч стал дебютным для «Кудровки» в УПЛ.
УПЛ 2025/26. 1-й тур, 3 августа
Кудровка – Александрия – 3:1
Голы: Сторчоус, 18, Морозко, 37, Сторчоус, 53 – Яшков, 26 (автогол)
Видеообзор матча
ГОЛ, 1:0! Андрей Сторчоус, 18 мин.
ГОЛ, 1:1! Антон Яшков (автогол), 26 мин.
ГОЛ, 2:1! Евгений Морозко, 37 мин.
ГОЛ, 3:1! Андрей Сторчоус, 53 мин.
События матча
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