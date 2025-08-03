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Премьер-лига
Кудровка
03.08.2025 13:00 – FT 3 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 15:53 |
1866
1

Кудровка – Александрия – 3:1. Дебют мечты. Видео голов и обзор матча

3 августа состоялся матч 1-го тура УПЛ

03 августа 2025, 15:53 |
1866
1
Кудровка – Александрия – 3:1. Дебют мечты. Видео голов и обзор матча
ФК Кудровка

В воскресенье, 3 августа, состоялся матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Победу со счетом 3:1 одержала команда хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч стал дебютным для «Кудровки» в УПЛ.

УПЛ 2025/26. 1-й тур, 3 августа

Кудровка – Александрия – 3:1

Голы: Сторчоус, 18, Морозко, 37, Сторчоус, 53 – Яшков, 26 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ, 1:0! Андрей Сторчоус, 18 мин.

ГОЛ, 1:1! Антон Яшков (автогол), 26 мин.

ГОЛ, 2:1! Евгений Морозко, 37 мин.

ГОЛ, 3:1! Андрей Сторчоус, 53 мин.

События матча

87’
Кампос (Александрия) получает красную карточку.
76’
Кирилл Ковалец (Александрия) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Кудровка).
26’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Антон Яшков (Кудровка).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка).
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Андрей Сторчоус видео голов и обзор Кудровка Кудровка - Александрия Сергей Булеца Антон Яшков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Село воно таке! Це ,як удмурти татарські!
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