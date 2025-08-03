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Премьер-лига
Кудровка
03.08.2025 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 00:17 | Обновлено 03 августа 2025, 00:20
43
0

Кудровка – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2025, 00:17 | Обновлено 03 августа 2025, 00:20
43
0
Кудровка – Александрия. Текстовая трансляция матча
Фк Александрия

В воскресенье, 3 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Кудровка» из Черниговской области встретится с «Александрией». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 13:00.

Впервые в своей истории «Кудровка» смогла оформить выход в элитный дивизион чемпионата Украины. В это сложно поверить, однако команда из одноименного села, население которого чуть меньше тысячи человек, в новом сезоне будет играть в УПЛ. Однако, как видим, саму команду это мало волнует, и «Кудровка», усилившись опытными футболистами, готовится к дебюту в Премьер-лиге, и дать бой вице-чемпиону Украины.

«Александрия» в прошлом сезоне впервые завоевала серебряные медали, но с треском вылетела из еврокубков, проиграв «Партизану» с общим счетом 0:6. Поэтому «горожане», которые поетерпели изменения на тренерском мостике, и в составе, готовятся к выступлению в украинских соревнованиях, где Кириллу Нестеренко и его подопечным важно будет найти взаимопонимание и закрепиться в таблице как можно выше. А начнет новый сезон «Александрия» поединком против новичка элиты – «Кудровки».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта

Прогноз Sport.ua
Кудровка
3 августа 2025 -
13:00
Александрия
ТМ 2.0 2.03 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Александрия Василий Баранов Кирилл Нестеренко текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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