В воскресенье, 3 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Кудровка» из Черниговской области встретится с «Александрией». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 13:00.

Впервые в своей истории «Кудровка» смогла оформить выход в элитный дивизион чемпионата Украины. В это сложно поверить, однако команда из одноименного села, население которого чуть меньше тысячи человек, в новом сезоне будет играть в УПЛ. Однако, как видим, саму команду это мало волнует, и «Кудровка», усилившись опытными футболистами, готовится к дебюту в Премьер-лиге, и дать бой вице-чемпиону Украины.

«Александрия» в прошлом сезоне впервые завоевала серебряные медали, но с треском вылетела из еврокубков, проиграв «Партизану» с общим счетом 0:6. Поэтому «горожане», которые поетерпели изменения на тренерском мостике, и в составе, готовятся к выступлению в украинских соревнованиях, где Кириллу Нестеренко и его подопечным важно будет найти взаимопонимание и закрепиться в таблице как можно выше. А начнет новый сезон «Александрия» поединком против новичка элиты – «Кудровки».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта