ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
Даниил Кравчук стал очередным новичком черкасского ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского форварда Даниила Кравчука, ставшего лучшим бомбардиром Первой лиги Украины по итогам прошлого сезона.
⚡️Даниил Кравчук – новичок ЛНЗ⚡️, – лаконично говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Первой лиги Украины Даниил Кравчук провел 20 матчей, забив 13 голов и отдав 3 результативных передачи. Даниил вместе с Эпицентром завоевал золотые медали соревнований, что позволило клубу квалифицироваться в УПЛ.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ переманил лидера другого клуба УПЛ
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