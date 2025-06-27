ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского форварда Даниила Кравчука, ставшего лучшим бомбардиром Первой лиги Украины по итогам прошлого сезона.

⚡️Даниил Кравчук – новичок ЛНЗ⚡️, – лаконично говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Первой лиги Украины Даниил Кравчук провел 20 матчей, забив 13 голов и отдав 3 результативных передачи. Даниил вместе с Эпицентром завоевал золотые медали соревнований, что позволило клубу квалифицироваться в УПЛ.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ переманил лидера другого клуба УПЛ