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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 18:09 |
869
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины

Даниил Кравчук стал очередным новичком черкасского ЛНЗ

27 июня 2025, 18:09 |
869
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
ФК Эпицентр. Даниил Кравчук

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского форварда Даниила Кравчука, ставшего лучшим бомбардиром Первой лиги Украины по итогам прошлого сезона.

⚡️Даниил Кравчук – новичок ЛНЗ⚡️, – лаконично говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Первой лиги Украины Даниил Кравчук провел 20 матчей, забив 13 голов и отдав 3 результативных передачи. Даниил вместе с Эпицентром завоевал золотые медали соревнований, что позволило клубу квалифицироваться в УПЛ.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ переманил лидера другого клуба УПЛ

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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