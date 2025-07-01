ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с экс-игроком сборной Украины

Харьковский «Металлист 1925» объявил о прекращении сотрудничества с экс-форвардом сборной Украины Андреем Борячуком – информация появилась на официальном сайте команды.

«Металлист 1925 благодарит за сотрудничество нападающего Андрея Борячука. Футболист во второй раз присоединился к команде в сентябре 2023 года. За это время сыграл в 44 матчах, в которых отличился 7 голами и 4 ассистами, а всего в футболке харьковского клуба провел 52 поединка (10 забитых мячей и 4 ассиста).

«Металлист 1925» благодарит Андрея за время, проведенное в клубе, вклад в развитие нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры», – сообщила пресс-служба.

Борячук продолжит карьеру в «Эпицентре» – 29-летний украинец сыграл первый матч в составе новичка Премьер-лиги и оформил хет-трик в ворота винницкой «Нивы».