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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с экс-игроком сборной Украины
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 11:35 |
1222
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с экс-игроком сборной Украины

Андрей Борячук покинул харьковский коллектив и перейдет в «Эпицентр»

01 июля 2025, 11:35 |
1222
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с экс-игроком сборной Украины
ФК Металлист 1925 Харьков. Андрей Борячук

Харьковский «Металлист 1925» объявил о прекращении сотрудничества с экс-форвардом сборной Украины Андреем Борячуком – информация появилась на официальном сайте команды.

«Металлист 1925 благодарит за сотрудничество нападающего Андрея Борячука. Футболист во второй раз присоединился к команде в сентябре 2023 года. За это время сыграл в 44 матчах, в которых отличился 7 голами и 4 ассистами, а всего в футболке харьковского клуба провел 52 поединка (10 забитых мячей и 4 ассиста).

«Металлист 1925» благодарит Андрея за время, проведенное в клубе, вклад в развитие нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры», – сообщила пресс-служба.

Борячук продолжит карьеру в «Эпицентре» – 29-летний украинец сыграл первый матч в составе новичка Премьер-лиги и оформил хет-трик в ворота винницкой «Нивы».

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Николай Титюк Источник: ФК Металлист 1925
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