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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 18:32 | Обновлено 30 июня 2025, 18:37
435
0

Хет-трик Борячука. Эпицентр в контрольном матче разгромил винницкую Ниву

Команда Сергея Нагорняка провела первый спарринг на летних сборах

30 июня 2025, 18:32 | Обновлено 30 июня 2025, 18:37
435
0
Хет-трик Борячука. Эпицентр в контрольном матче разгромил винницкую Ниву
ФК Эпицентр

«Эпицентр» и «Нива» Винница готовятся к старту нового сезона. Команды провели товарищеский матч. «Эпицентр» одержал уверенную победу со счетом 4:0.

«Эпицентр» готовится к своему дебютному сезону в УПЛ. «Нива» Винница будет играть во Второй лиге.

Команда Сергея Нагорняка еще в первом тайме обеспечила себе солидное преимущество. Андрей Борячук открыл счет на 19-й минуте, а затем отправил еще два мяча в ворота «Нивы».

На достигнутом «Эпицентр» не остановился. Во втором тайме команда Нагорняка забила четвертый мяч. Автором гола стал Андрей Ляшенко.

Товарищеский матч, 30 июня

«Эпицентр» – «Нива» (Винница) – 4:0

Голы: Борячук, 19, 35, 39 (с пенальти), Ляшенко, 68

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Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
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