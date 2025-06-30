Хет-трик Борячука. Эпицентр в контрольном матче разгромил винницкую Ниву

«Эпицентр» и «Нива» Винница готовятся к старту нового сезона. Команды провели товарищеский матч. «Эпицентр» одержал уверенную победу со счетом 4:0.

«Эпицентр» готовится к своему дебютному сезону в УПЛ. «Нива» Винница будет играть во Второй лиге.

Команда Сергея Нагорняка еще в первом тайме обеспечила себе солидное преимущество. Андрей Борячук открыл счет на 19-й минуте, а затем отправил еще два мяча в ворота «Нивы».

На достигнутом «Эпицентр» не остановился. Во втором тайме команда Нагорняка забила четвертый мяч. Автором гола стал Андрей Ляшенко.

Товарищеский матч, 30 июня

«Эпицентр» – «Нива» (Винница) – 4:0

Голы: Борячук, 19, 35, 39 (с пенальти), Ляшенко, 68