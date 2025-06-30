Хет-трик Борячука. Эпицентр в контрольном матче разгромил винницкую Ниву
Команда Сергея Нагорняка провела первый спарринг на летних сборах
«Эпицентр» и «Нива» Винница готовятся к старту нового сезона. Команды провели товарищеский матч. «Эпицентр» одержал уверенную победу со счетом 4:0.
«Эпицентр» готовится к своему дебютному сезону в УПЛ. «Нива» Винница будет играть во Второй лиге.
Команда Сергея Нагорняка еще в первом тайме обеспечила себе солидное преимущество. Андрей Борячук открыл счет на 19-й минуте, а затем отправил еще два мяча в ворота «Нивы».
На достигнутом «Эпицентр» не остановился. Во втором тайме команда Нагорняка забила четвертый мяч. Автором гола стал Андрей Ляшенко.
Товарищеский матч, 30 июня
«Эпицентр» – «Нива» (Винница) – 4:0
Голы: Борячук, 19, 35, 39 (с пенальти), Ляшенко, 68
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