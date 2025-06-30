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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 15:41 |
163
0

Эпицентр проводит спарринг с винницкой Нивой

Команда Сергея Нагорняка готовится к дебюту в УПЛ

30 июня 2025, 15:41 |
163
0
Эпицентр проводит спарринг с винницкой Нивой
ФК Эпицентр

«Эпицентр» и «Нива» Винница проводят подготовку к старту нового сезона. Для команды Сергея Нагорняка спарринг с «Нивой» станет первым на летних учебно-тренировочных сборах. «Нива» же уже провела два матча. Команда проиграла «Черноморцу» 0:3 и сыграла вничью 1:1 с «Левым Берегом».

«Эпицентр» готовится к своему дебютному сезону в УПЛ. Команда повысилась в классе, заняв первое место в турнирной таблице Первой лиги.

Винницкая «Нива» прошлый сезон завершила на девятом месте группы Б Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 16 очков.
«Эпицентр» и «Нива» ранее проводили два товарищеских матча. И в обоих победу одержал «Эпицентр» 2:1 и 3:0.

Матч «Эпицентр» – «Нива» Винница начнется в 16:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Эпицентра».

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учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ стартовые составы Нива Винница Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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