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Товарищеские матчи
Эпицентр
30.06.2025 16:00 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 11:23 | Обновлено 30 июня 2025, 11:30
112
0

Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июня в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

30 июня 2025, 11:23 | Обновлено 30 июня 2025, 11:30
112
0
Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

30 июня в 16:00 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч в городе Камянец-Подольский.

Эпицентр поднялся в УПЛ из Первой лиги, а Нива выступает во Второй лиге.

Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Нива Винница смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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