30.06.2025 16:00 - : -
Украина. Премьер лига30 июня 2025, 11:23 | Обновлено 30 июня 2025, 11:30
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Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июня в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
30 июня 2025, 11:23 | Обновлено 30 июня 2025, 11:30
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
30 июня в 16:00 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и Нива Винница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проводят матч в городе Камянец-Подольский.
Эпицентр поднялся в УПЛ из Первой лиги, а Нива выступает во Второй лиге.
Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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