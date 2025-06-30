Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

30 июня в 16:00 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и Нива Винница.

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Команды проводят матч в городе Камянец-Подольский.

Эпицентр поднялся в УПЛ из Первой лиги, а Нива выступает во Второй лиге.

Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция