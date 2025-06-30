Сыграют восемь матчей. ЛНЗ огласил график летних спарриногов
Команда Виталия Пономарева встретится с командами УПЛ и Первой лиги
ЛНЗ продолжает подготовку к началу нового сезона. Команда проводит учебно-тренировочные сборы под руководством Виталия Пономарева.
Тренировочный процесс также включает в себя и проведение контрольных матчей. Их тренерский штаб черкасского клуба запланировал восемь.
Первый товарищеский матч ЛНЗ проведет с перволиговой «Викторией» (Сумы). Команды сыграют 2 июля.
Также соперниками ЛНЗ будут «Оболонь», СК «Полтава», «Ингулец», «Колос» и ЮКСА. А 25 июля ЛНЗ проведет сразу два спарринга – с «Кудровкой» и «Черноморцем».
Расписание товарищеских матчей ЛНЗ на летних сборах
- 02.07. Виктория (Сумы)
- 05.07. Оболонь (Киев)
- 12.07. СК Полтава (Полтава)
- 13.07. Ингулец (Петрово)
- 19.07. Колос (Ковалевка)
- 20.07. ЮКСА (Тарасовка)
- 25.07. ФК Кудровка
- 25.07. Черноморец (Одесса)
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