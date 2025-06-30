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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 15:14 |
216
0

Сыграют восемь матчей. ЛНЗ огласил график летних спарриногов

Команда Виталия Пономарева встретится с командами УПЛ и Первой лиги

30 июня 2025, 15:14 |
216
0
Сыграют восемь матчей. ЛНЗ огласил график летних спарриногов
ФК ЛНЗ

ЛНЗ продолжает подготовку к началу нового сезона. Команда проводит учебно-тренировочные сборы под руководством Виталия Пономарева.

Тренировочный процесс также включает в себя и проведение контрольных матчей. Их тренерский штаб черкасского клуба запланировал восемь.

Первый товарищеский матч ЛНЗ проведет с перволиговой «Викторией» (Сумы). Команды сыграют 2 июля.

Также соперниками ЛНЗ будут «Оболонь», СК «Полтава», «Ингулец», «Колос» и ЮКСА. А 25 июля ЛНЗ проведет сразу два спарринга – с «Кудровкой» и «Черноморцем».

Расписание товарищеских матчей ЛНЗ на летних сборах

  • 02.07. Виктория (Сумы)
  • 05.07. Оболонь (Киев)
  • 12.07. СК Полтава (Полтава)
  • 13.07. Ингулец (Петрово)
  • 19.07. Колос (Ковалевка)
  • 20.07. ЮКСА (Тарасовка)
  • 25.07. ФК Кудровка
  • 25.07. Черноморец (Одесса)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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