Сыграют восемь матчей. ЛНЗ огласил график летних спарриногов

ЛНЗ продолжает подготовку к началу нового сезона. Команда проводит учебно-тренировочные сборы под руководством Виталия Пономарева.

Тренировочный процесс также включает в себя и проведение контрольных матчей. Их тренерский штаб черкасского клуба запланировал восемь.

Первый товарищеский матч ЛНЗ проведет с перволиговой «Викторией» (Сумы). Команды сыграют 2 июля.

Также соперниками ЛНЗ будут «Оболонь», СК «Полтава», «Ингулец», «Колос» и ЮКСА. А 25 июля ЛНЗ проведет сразу два спарринга – с «Кудровкой» и «Черноморцем».

Расписание товарищеских матчей ЛНЗ на летних сборах