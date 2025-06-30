Прогноз от известного тренера: «За медали УПЛ поборются четыре команды»

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук дал свой прогноз на то, кто в новом чемпионате составит компанию «Динамо» и «Шахтеру» в борьбе за медали Премье-лиги.

– В новом сезоне «Александрию» заменят «Полесье» и «Карпаты», у которых больше ресурсов, – сказал Федорчук. – Александрийцы в прошлом чемпионате брали сыгранностью. Но они к этому не сразу пришли. Первый сезон под руководством Руслана Ротаня команда провалила, но потом постепенно начала набирать обороты и добежала до серебряных медалей.

Любому тренеру для того, чтобы сделать свою команду, нужно время. Насколько быстро с этим справится Ротань в «Полесье», покажет время.

Что касается «Карпат», то они усиливаются. Команда уже отошла от шока, когда пришло много игроков из «Руха». В этом сезоне данные исполнители будут адаптированы.

Поэтому, на мой взгляд, призовые места разыграют «Динамо», «Шахтер», «Полесье» и «Карпаты».

Напомним, что по итогам минувшего чемпионата первое место заняло «Динамо», второе досталось «Александрии» и третье – «Шахтеру».