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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 12:07 | Обновлено 30 июня 2025, 12:11
681
2

Олег ФЕДОРЧУК: «Престиж клуба и страны сейчас не в приоритете»

Известный украинский специалист эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на предстоящий сезон в УПЛ

30 июня 2025, 12:07 | Обновлено 30 июня 2025, 12:11
681
2
Олег ФЕДОРЧУК: «Престиж клуба и страны сейчас не в приоритете»
dynamo.kiev.ua. Олег Федорчук

Около месяца осталось до старта нового сезона в УПЛ. Все команды начали тренировочную работу после выхода из отпуска. Конечно, сейчас сложно сказать, что по результату и игре мы увидим в предстоящем чемпионате. Но очень бы хотелось, чтобы по интриге соревнования как минимум не уступали бы прошлому первенству.

Сайт Sport.ua с помощью авторитетного отечественного футбольного специалиста Олега Федорчука решил спрогнозировать соперничество элитных команд, которое начнется в начале августе.

– Олег Викторович, как думаете, следующий чемпионат будет интереснее предыдущего?
– Боюсь, что есть нюансы. Интересным он будет, но это в большей степени касается борьбы за выживание. Потому что у нас практически нет среднего класса. Количество команд, которые будут претендовать на верхние ступеньки турнирной таблицы, сократится. А количество команд, которые не совсем готовы к выступлению в Премьер-лиге, увеличилось, поскольку сразу четыре коллектива первой лиги зашли в вышку…

ФК Шахтер. Арда Туран

– Арда Туран в первый год своей работы приведет «Шахтер» к чемпионству?
– Теоретически, это возможно, учитывая лучшие финансовые возможности клуба по сравнению с конкурентами. Но есть одно но. Прошлого наставника «горняков» очень сильно превозносили. Я помню эти пафосные высказывания игроков, руководства клуба, особенно старался Дарио Срна. Но ведь у него не было серьезной истории. Марино Пушич не дал «Шахтеру» в полной мере то, чего от него ждали.

Что мы знаем об Арде Туране как тренере? Если говорить глобально, то для нас это неизвестность. Мы не знаем его концепции. Я почитал несколько интервью и могу сказать, у Турана где-то есть схожесть с Виталием Кварцяным. Должны гореть глаза, надо умирать на поле. Но это работает на одну игру, не больше. Туран эмоционален, но в Турции никаких титулов не завоевал. Поэтому здесь ситуация 50 на 50. Пока единственное преимущество «Шахтера» в том, что команду никто из основных футболистов не покидал. А это важный момент, когда приходит новый наставник. У донетчан молодая команда. И если даже тренер ничего не будет делать сверхъестественного, футболисты, по природе своей, все равно будут расти до 24 лет. Игру «Шахтера» Арды Турана, думаю, мы увидим где-то после семи туров.

– В сезоне-2024/2025 вызов грандам бросила «Александрия». Теперь это будет сделать сложно?
– Однозначно. На мой взгляд, в новом сезоне «Александрию» заменят «Полесье» и «Карпаты», у которых больше ресурсов. Александрийцы в прошлом чемпионате брали сыгранностью. Но они к этому не сразу пришли. Первый сезон под руководством Руслана Ротаня команда провалила, но потом постепенно начала набирать обороты и добежала до серебряных медалей.

Любому тренеру для того, чтобы сделать свою команду, нужно время. Насколько быстро с этим справится Ротань в «Полесье», покажет время. Другое дело, что конфликты интересов будут возникать, когда у тренера под рукой 25 равноценных футболистов. Поэтому я не исключаю очковых потерь в первом круге.

Что касается «Карпат», то они усиливаются. Команда уже отошла от шока, когда пришло много игроков с «Руха». В этом сезоне данные исполнители будут адаптированы. Поэтому, на мой взгляд, именно эти четыре клуба и разыграют призовые места.

– Какую роль вы отводите той же «Александрии» и «Кривбассу»?
– Они переместятся, так сказать, в общую группу.

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович (в центре)

– Сейчас много говорят о «Металлисте 1925». Харьковчане не смогут вмешаться в борьбу за верхние места в турнирной таблице?
– У меня на этот счет большие сомнения. Почему? Мне эта ситуация чем-то напоминает то, что происходило в ЛНЗ. Но там даже тренер был более опытный. Просто так собрать игроков, это не работает. Нужно время. К тому же Младен Бартулович, при всем моем уважении к этому специалисту, не имел опыта полноценной тренерской работы на протяжении сезона. Он всегда после кого-то дорабатывал. Назвать его тренером, который ставил игру своей команды, я бы пока не стал. Ценность наставника – это умение спрогнозировать возможности игрока. Кого подписать, кого оставить на лавке, с кем прекратить сотрудничество. А мы еще не знаем, как будет работать Бартулович в этом контексте.

Поэтому «Металлист 1925», ЛНЗ, «Колос», «Заря», «Александрия» и «Кривбас» будут, как говорится, в основной группе.

– Кто из новичков может себя проявить или приятно удивить?
– Есть три команды, которые я не называл. Это «Рух», «Верес» и «Оболонь» и три новичка – «Эпицентр», «Кудривка» и «Полтава».

У «Руха» большие потери, плюс тренер, который уже работал, но при нем львовяне были зациклены на тактике, не было гибкости. Скажем прямо, первый заход у Ивана Федыка не получился. «Верес» в прошлом сезоне неплохо себя зарекомендовал, но команда несет большие кадровые потери. А «Оболонь» еще больше потеряла, к тому же ушел и главный тренер. У всех этих трех команд идет большая реорганизация.

В первой лиге мне нравились «Эпицентр», «Кудривка» и «Полтава», но УПЛ – это не первая лига, поэтому, к сожалению, их главной задачей будет сохранение прописки в элитном дивизионе. Что меня больше всего удивляет, что эти клубы пассивно ведут себя на трансферном рынке. Видимо, их девиз заключается в том, что подберем тех, кто не подошел в другие, более амбициозные команды. А это не есть хорошо. Лучше уж взять проверенного игрока из первой лиги, чем ждать невесту, которая может отказать.

ФК Александрия. Руслан Ротань

– Напоследок хотел бы вас спросить о ближайших перспективах украинских команд в еврокубках?
– Я как человек, который переживает за украинский футбол, взбешен от увиденного. Вот, к примеру, «Александрия» добилась права выступать в Лиге конференций, а команду покидают лучшие футболисты и главный тренер. Важность еврокубков звучит только на словах, а когда доходит до дела, то клуб не способен удержать лучших, в том числе наставника.

– А вы не исключаете того, что в «Александрии» руководство клуба не пошло на требования или просьбы главного тренера?
– Я скажу неприятную и банальную вещь. Люди идут туда, где больше платят. Мы видим, как сейчас у футболистов в расцвете сил пошла мода уезжать в ОАЭ, Саудовскую Аравию или США. Судя по всему, наши футболисты не верят, что еврокубки являются трамплином для перехода в сильный европейский клуб.

Как это не прискорбно говорить, но мы видели, как в прошлом сезоне выступили на евроарене «Полесье» и «Кривбасс». Я уже не называю прошлые годы, когда там оказывались «Ворскла», «Колос», которые проигрывали командам, которых и запомнить никто не смог. К сожалению, престиж клуба, страны сейчас не в приоритете.

– То есть, в очередной раз надежда только на «Динамо» и «Шахтер»?
– Да. Эти клубы с традициями, у них всегда есть аппетит, опыт, программа развития, составленная не на один сезон. «Александрия» выстрелила, а сам клуб оказался не готов к таким событиям. Можно было зимой перезаключить контракт с Ротанем? Можно было. Если клубы с опытом они заранее перезаключают соглашения с нужными исполнителями на лучших условиях. А этого сделано не было. И что мы видим по факту, команда заняла второе историческое для себя место и все разбежались.

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Олег Федорчук Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Карпаты Львов Александрия Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Полтава Оболонь Киев Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка Арда Туран Марино Пушич Руслан Ротань Виталий Кварцяный Сергей Демьянчук статьи эксклюзив
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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Andromed
Олександрії з такими діями керівництва взагалі треба сподіватися не вилетіти в наступному сезоні
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0
Михайло Карпюк
Вікторович, як завжди чітко, зрозуміло, аргументовано, а головне, вірно!!!!
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0
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