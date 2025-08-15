ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера

«Александрия» официально объявила о подписании украинского защитника юношеской команды донецкого «Шахтера» Антона Дрозда.

Отмечается, что подписание 20-летнего футболиста состоялось на правах аренды до завершения нынешней кампании с опцией дальнейшего выкупа.

Антон родился 6 августа 2005 года в селе Скибовка Полтавской области. Является воспитанником академии ФК «Полтава». В 2019 году перешел в академию донецкого «Шахтера». В ДЮФЛУ за донецкий клуб стал чемпионом Украины по U-14. В 2024 году вместе со сборной Украины U-19 дошел до полуфинала юношеского чемпионата Европы.

Является игроком молодежных сборных Украины U-19 и U-20.

В сезоне 2024/25 Антон Дрозд провел 29 матчей за юношескую команду «Шахтера», отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.