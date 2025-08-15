Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 13:37 | Обновлено 15 августа 2025, 14:35
1277
6

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера

Антон Дрозд присоединился к горожанам на правах аренды

15 августа 2025, 13:37 | Обновлено 15 августа 2025, 14:35
1277
6
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера
ФК Александрия. Антон Дрозд

«Александрия» официально объявила о подписании украинского защитника юношеской команды донецкого «Шахтера» Антона Дрозда.

Отмечается, что подписание 20-летнего футболиста состоялось на правах аренды до завершения нынешней кампании с опцией дальнейшего выкупа.

Антон родился 6 августа 2005 года в селе Скибовка Полтавской области. Является воспитанником академии ФК «Полтава». В 2019 году перешел в академию донецкого «Шахтера». В ДЮФЛУ за донецкий клуб стал чемпионом Украины по U-14. В 2024 году вместе со сборной Украины U-19 дошел до полуфинала юношеского чемпионата Европы.

Является игроком молодежных сборных Украины U-19 и U-20.

В сезоне 2024/25 Антон Дрозд провел 29 матчей за юношескую команду «Шахтера», отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

По теме:
Автор решающего пенальти Панатинаикоса: «Я хотел помочь команде»
Париж предложил экс-игроку ПСЖ контракт
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
трансферы аренда игрока Шахтер Донецк Александрия трансферы УПЛ Антон Дрозд
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Бокс | 15 августа 2025, 06:21 0
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»

Британец рассказал интересную историю об Александре

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14 августа 2025, 23:55 357
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу

Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила

Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Футбол | 15.08.2025, 13:26
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?
Футбол | 15.08.2025, 14:35
Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?
Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Прочитав заголовок і відразу відкрив. Не те. Думав Судакова нарешті прилаштували.
Ответить
+1
Artem_Ponomar
хороший молодий захисник, сподіваюсь що дадуть йому достатньо ігрового часу
Ответить
0
Khafre
одні своїх вихованців віддають/продають, а наше велике позорне Динамо навпаки, підтягує їх до основної команди щоб вони теж відчували смак позору на євроарені
Ответить
-1
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем