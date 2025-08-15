ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера
Антон Дрозд присоединился к горожанам на правах аренды
«Александрия» официально объявила о подписании украинского защитника юношеской команды донецкого «Шахтера» Антона Дрозда.
Отмечается, что подписание 20-летнего футболиста состоялось на правах аренды до завершения нынешней кампании с опцией дальнейшего выкупа.
Антон родился 6 августа 2005 года в селе Скибовка Полтавской области. Является воспитанником академии ФК «Полтава». В 2019 году перешел в академию донецкого «Шахтера». В ДЮФЛУ за донецкий клуб стал чемпионом Украины по U-14. В 2024 году вместе со сборной Украины U-19 дошел до полуфинала юношеского чемпионата Европы.
Является игроком молодежных сборных Украины U-19 и U-20.
В сезоне 2024/25 Антон Дрозд провел 29 матчей за юношескую команду «Шахтера», отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец рассказал интересную историю об Александре
Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила