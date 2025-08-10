ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в другой клуб УПЛ

Александрия официально объявила о подписании украинского центрального защитника Николая Огаркова. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 20-летний защитник будет выступать за «горожан» на правах аренды, которая будет действовать до завершения сезона 2025/26. Контракт футболиста принадлежит донецкому «Шахтеру».

«Поздравляем Николая в нашем клубе и желаем успехов! 🖤💛💚», – лаконично говорится в сообщении.

Огарков является питомцем академии «Шахтера». Был капитаном юношеской команды «горняков», играл в Юношеской лиге УЕФА, однако его опыт на взрослом уровне ограничен 16 минутами в рамках одного матча за первую команду «оранжево-черных»