ОФИЦИАЛЬНО. Серьезное усиление. Буковина забрала четыре футболиста из УПЛ

Черновицкая «Буковина» продолжает формировать состав накануне старта в Первой лиге 2025/26 – клуб ставит задачу пробиться в элитный дивизион, поэтому ищет усиление.

«Буковина» забрала четырех футболистов, которые в прошлом сезоне выступали в составе киевской «Оболони». 1 июля черновицкий клуб на официальном сайте объявил о подписании следующих игроков:

28-летний центральный защитник Даниил Карась

28-летний опорный полузащитник Вадим Витенчук

31-летний атакующий полузащитник Виталий Груша

30-летний левый защитник Петр Стасюк (играл за «Оболонь» на правах аренды, его контракт принадлежит ЛНЗ)

Перечисленные футболисты присоединились к «Буковине» на правах свободных агентов, так как срок действия их контрактов завершился 30 июня. Стоит отметить, что в черновицкий клуб ранее перебрался и бывший тренер «пивоваров» Сергей Шищенко.