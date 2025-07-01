ОФИЦИАЛЬНО. Серьезное усиление. Буковина забрала четыре футболиста из УПЛ
Витенчук, Груша, Стасюк и Карась присоединились к клубу из Первой лиги
Черновицкая «Буковина» продолжает формировать состав накануне старта в Первой лиге 2025/26 – клуб ставит задачу пробиться в элитный дивизион, поэтому ищет усиление.
«Буковина» забрала четырех футболистов, которые в прошлом сезоне выступали в составе киевской «Оболони». 1 июля черновицкий клуб на официальном сайте объявил о подписании следующих игроков:
- 28-летний центральный защитник Даниил Карась
- 28-летний опорный полузащитник Вадим Витенчук
- 31-летний атакующий полузащитник Виталий Груша
- 30-летний левый защитник Петр Стасюк (играл за «Оболонь» на правах аренды, его контракт принадлежит ЛНЗ)
Перечисленные футболисты присоединились к «Буковине» на правах свободных агентов, так как срок действия их контрактов завершился 30 июня. Стоит отметить, что в черновицкий клуб ранее перебрался и бывший тренер «пивоваров» Сергей Шищенко.
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