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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 11:02 |
1022
1

ОФИЦИАЛЬНО. Серьезное усиление. Буковина забрала четыре футболиста из УПЛ

Витенчук, Груша, Стасюк и Карась присоединились к клубу из Первой лиги

01 июля 2025, 11:02 |
1022
1
ОФИЦИАЛЬНО. Серьезное усиление. Буковина забрала четыре футболиста из УПЛ
ФК Буковина Черновцы. Вадим Витенчук

Черновицкая «Буковина» продолжает формировать состав накануне старта в Первой лиге 2025/26 – клуб ставит задачу пробиться в элитный дивизион, поэтому ищет усиление.

«Буковина» забрала четырех футболистов, которые в прошлом сезоне выступали в составе киевской «Оболони». 1 июля черновицкий клуб на официальном сайте объявил о подписании следующих игроков:

  • 28-летний центральный защитник Даниил Карась
  • 28-летний опорный полузащитник Вадим Витенчук
  • 31-летний атакующий полузащитник Виталий Груша
  • 30-летний левый защитник Петр Стасюк (играл за «Оболонь» на правах аренды, его контракт принадлежит ЛНЗ)

Перечисленные футболисты присоединились к «Буковине» на правах свободных агентов, так как срок действия их контрактов завершился 30 июня. Стоит отметить, что в черновицкий клуб ранее перебрался и бывший тренер «пивоваров» Сергей Шищенко.

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Первая лига Украины Буковина Черновцы Сергей Шищенко Вадим Витенчук Виталий Груша Петр Стасюк Даниил Карась Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
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ivankondrat96
Буковина судячи з усього серйозно налаштована поборотись за вихід в УПЛ 
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