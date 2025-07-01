ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила об уходе лучшего вратаря УПЛ 2024/25

Футбольный клуб «Александрия» сообщил об уходе основного голкипера Георгия Ермакова, у которого завершился срок действия аренды.

Вратарь вернется в израильский клуб «Маккаби» Хайфа, владеющий контрактом игрока.

«Благодарим Георгия за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», – написала клубная пресс-служба.

В течение сезона 2024/25 Георгий отыграл за «Александрию» 41 поединок. Голкиперу удалось в 19-ти матчах сыграть на ноль. В результате Ермаков был избран лучшим вратарем в сезоне УПЛ.