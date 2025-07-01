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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 11:28 | Обновлено 01 июля 2025, 11:36
810
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила об уходе лучшего вратаря УПЛ 2024/25

Георгий Ермаков покинул украинский клуб по завершению аренды

01 июля 2025, 11:28 | Обновлено 01 июля 2025, 11:36
810
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила об уходе лучшего вратаря УПЛ 2024/25
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Футбольный клуб «Александрия» сообщил об уходе основного голкипера Георгия Ермакова, у которого завершился срок действия аренды.

Вратарь вернется в израильский клуб «Маккаби» Хайфа, владеющий контрактом игрока.

«Благодарим Георгия за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», – написала клубная пресс-служба.

В течение сезона 2024/25 Георгий отыграл за «Александрию» 41 поединок. Голкиперу удалось в 19-ти матчах сыграть на ноль. В результате Ермаков был избран лучшим вратарем в сезоне УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Георгий Ермаков аренда игрока Маккаби Хайфа
Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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Где там Омен потерялся? Это уже заявка на чемпионство или пока еще нет?
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