В УПЛ выбрали лучшего голкипера сезона 2024/25. Это не Ризнык
Георгий Ермаков получил престижную награду
В Украинской Премьер-лиге определили лучшего голкипера сезона 2024/25.
По официальной информации, голкипера «Александрии» Георгий Ермаков признан лучшим вратарем УПЛ сезона 2024/25 по результатам опроса клубов УПЛ.
Второе место занял голкипер «Шахтера» и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык. Тройку лидеров замкнул рекордсмен УПЛ Алексей Паламарчук, в прошлом сезоне выступавший за «Ингулец».
Георгий Ермаков сыграл во всех 30 матчах УПЛ сезона 2024/25, из которых 15 провел «на ноль». В общей сложности «Александрия» пропустила лишь 22 мяча – меньше было только у «Динамо» (19).
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