В УПЛ выбрали лучшего голкипера сезона 2024/25. Это не Ризнык

В Украинской Премьер-лиге определили лучшего голкипера сезона 2024/25.

По официальной информации, голкипера «Александрии» Георгий Ермаков признан лучшим вратарем УПЛ сезона 2024/25 по результатам опроса клубов УПЛ.

Второе место занял голкипер «Шахтера» и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык. Тройку лидеров замкнул рекордсмен УПЛ Алексей Паламарчук, в прошлом сезоне выступавший за «Ингулец».

Георгий Ермаков сыграл во всех 30 матчах УПЛ сезона 2024/25, из которых 15 провел «на ноль». В общей сложности «Александрия» пропустила лишь 22 мяча – меньше было только у «Динамо» (19).