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Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 11:13 | Обновлено 08 июня 2025, 11:17
211
0

В УПЛ выбрали лучшего голкипера сезона 2024/25. Это не Ризнык

Георгий Ермаков получил престижную награду

08 июня 2025, 11:13 | Обновлено 08 июня 2025, 11:17
211
0
В УПЛ выбрали лучшего голкипера сезона 2024/25. Это не Ризнык
ФК Александрия. Георгий Ермаков

В Украинской Премьер-лиге определили лучшего голкипера сезона 2024/25.

По официальной информации, голкипера «Александрии» Георгий Ермаков признан лучшим вратарем УПЛ сезона 2024/25 по результатам опроса клубов УПЛ.

Второе место занял голкипер «Шахтера» и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык. Тройку лидеров замкнул рекордсмен УПЛ Алексей Паламарчук, в прошлом сезоне выступавший за «Ингулец».

Георгий Ермаков сыграл во всех 30 матчах УПЛ сезона 2024/25, из которых 15 провел «на ноль». В общей сложности «Александрия» пропустила лишь 22 мяча – меньше было только у «Динамо» (19).

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Георгий Ермаков Александрия лучший вратарь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Ризнык Алексей Паламарчук
Олег Вахоцкий Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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