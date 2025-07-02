Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря подтвердила, что взяла в аренду форварда Динамо
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 22:23 | Обновлено 02 июля 2025, 22:49
271
0

Заря подтвердила, что взяла в аренду форварда Динамо

Навин Малыш ранее играл за Ворсклу на правах аренды

02 июля 2025, 22:23 | Обновлено 02 июля 2025, 22:49
271
0
Заря подтвердила, что взяла в аренду форварда Динамо
ФК Заря Луганск. Навин Малыш

Игрок киевского «Динамо» Новост Малыш сезон 2025/26 проведет в составе «Зари», подтвердила пресс-служба черно-белых.

Новости сыграл за киевлян в прошлом сезоне 11 матчей, в том числе 5 игр за команду Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

Последним клубом Малыша была полтавская «Ворскла», за которую в прошлом сезоне он отыграл 14 поединков и забил 3 гола.

На его счету также 6 матчей и один гол за сборную Украины U-19.

Полузащитник Навин Малыш родился 27.07.2003, последний клуб: Ворскла (Полтава).

По теме:
Польская рокировка. Украинский защитник перешел из Пущи в Заглембе
Иностранный тренер возглавил клуб Второй лиги. Он известен по Ворскле
Первое поражение Скрипника. Заря в спарринге уступила ФК Кишварда
Динамо Киев трансферы аренда игрока Заря Луганск трансферы УПЛ Навин Малыш Ворскла Полтава
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Теннис | 02 июля 2025, 22:10 10
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025

Элина в двух сетах переиграла Александру Саснович во втором круге мейджора

Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Теннис | 01 июля 2025, 23:32 3
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку

Гаэль добыл победу над Уго Умбером за четыре часа и пробился во второй раунд мейджора

Стартовало женское Евро-2025. В матче открытия – неожиданный результат
Футбол | 02.07.2025, 21:15
Стартовало женское Евро-2025. В матче открытия – неожиданный результат
Стартовало женское Евро-2025. В матче открытия – неожиданный результат
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Теннис | 01.07.2025, 23:04
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Бокс | 02.07.2025, 07:44
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46
Футбол
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
01.07.2025, 07:10 3
Футбол
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
01.07.2025, 00:02
Футбол
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб
Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб
01.07.2025, 03:30
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем