Заря подтвердила, что взяла в аренду форварда Динамо

Игрок киевского «Динамо» Новост Малыш сезон 2025/26 проведет в составе «Зари», подтвердила пресс-служба черно-белых.

Новости сыграл за киевлян в прошлом сезоне 11 матчей, в том числе 5 игр за команду Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

Последним клубом Малыша была полтавская «Ворскла», за которую в прошлом сезоне он отыграл 14 поединков и забил 3 гола.

На его счету также 6 матчей и один гол за сборную Украины U-19.

Полузащитник Навин Малыш родился 27.07.2003, последний клуб: Ворскла (Полтава).