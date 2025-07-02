Заря подтвердила, что взяла в аренду форварда Динамо
Навин Малыш ранее играл за Ворсклу на правах аренды
Игрок киевского «Динамо» Новост Малыш сезон 2025/26 проведет в составе «Зари», подтвердила пресс-служба черно-белых.
Новости сыграл за киевлян в прошлом сезоне 11 матчей, в том числе 5 игр за команду Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА.
Последним клубом Малыша была полтавская «Ворскла», за которую в прошлом сезоне он отыграл 14 поединков и забил 3 гола.
На его счету также 6 матчей и один гол за сборную Украины U-19.
Полузащитник Навин Малыш родился 27.07.2003, последний клуб: Ворскла (Полтава).
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