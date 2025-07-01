ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо отдало в аренду украинца

Киевское «Динамо» отдало защитника в аренду.

Киевляне и луганская «Заря» достигли соглашения о переходе защитника Навина Малыша. Динамовский игрок будет выступать за луганский клуб на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Отметим, что вторую половину прошлого сезона Навин Малыш на правах аренды выступал за полтавскую «Ворсклу». Он принял участие в 13 матчах чемпионата Украины, в которых забил три мяча.

Ранее «Динамо» официально объявило о прощании с финалистом Лиги Европы.