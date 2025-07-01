ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо отдало в аренду украинца
Навин Малыш продолжит карьеру в «Заре»
Киевское «Динамо» отдало защитника в аренду.
Киевляне и луганская «Заря» достигли соглашения о переходе защитника Навина Малыша. Динамовский игрок будет выступать за луганский клуб на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026.
Отметим, что вторую половину прошлого сезона Навин Малыш на правах аренды выступал за полтавскую «Ворсклу». Он принял участие в 13 матчах чемпионата Украины, в которых забил три мяча.
Ранее «Динамо» официально объявило о прощании с финалистом Лиги Европы.
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