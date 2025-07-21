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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 21:02 | Обновлено 21 июля 2025, 21:03
1622
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ арендовал сына легенды из Динамо

Роман Саленко следующий сезон проведет в «Заре»

21 июля 2025, 21:02 | Обновлено 21 июля 2025, 21:03
1622
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ арендовал сына легенды из Динамо
ФК Заря. Роман Саленко

Луганская «Заря» официально объявила о переходе украинского полузащитника киевского «Динамо» Романа Саленко.

Переход 20-летнего футболиста состоялся на правах аренды.

Напомним, Роман Саленко является сыном легендарного экс-футболиста киевского «Динамо» Олега Саленко.

Первой профессиональной командой Романа был вышгородский «Диназ», за который он отыграл 9 матчей. Затем, с 2022 года он начал свои выступления за киевское «Динамо».

Роман Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).

Ранее Роман Саленко заявил, что сделает все, чтобы остаться в киевском «Динамо».

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Динамо Киев трансферы Заря Луганск трансферы УПЛ Роман Саленко
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
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