ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ арендовал сына легенды из Динамо
Роман Саленко следующий сезон проведет в «Заре»
Луганская «Заря» официально объявила о переходе украинского полузащитника киевского «Динамо» Романа Саленко.
Переход 20-летнего футболиста состоялся на правах аренды.
Напомним, Роман Саленко является сыном легендарного экс-футболиста киевского «Динамо» Олега Саленко.
Первой профессиональной командой Романа был вышгородский «Диназ», за который он отыграл 9 матчей. Затем, с 2022 года он начал свои выступления за киевское «Динамо».
Роман Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).
Ранее Роман Саленко заявил, что сделает все, чтобы остаться в киевском «Динамо».
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