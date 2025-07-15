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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 13:21 |
454
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с легионером, отдав в аренду

Хайдин Салиху будет выступать в составе польской «Полонии»

15 июля 2025, 13:21 |
454
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с легионером, отдав в аренду
ФК ЛНЗ. Хайдин Салиху

Албанский защитник Хайдин Салиху, принадлежащий черкасскому ЛНЗ, продолжит карьеру в другом клубе. Об этом пишет клубная пресс-служба черкасского клуба.

По официальной информации, защитник «фиолетовых» будет выступать за польскую «Полонию» на правах аренды. Арендный договор рассчитан до конца сезона 2025/26.

В сезоне 2024/2025 Салиху провел за ЛНЗ 21 матч УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 1 поединок Кубка Украины. По оценке веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ неожиданно прекратил сотрудничество с директором

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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