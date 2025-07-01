ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Клищук стал игроком Карпат

Украинский голкипер Андрей Клищук стал игроком львовских «Карпат». Об этом сообщают социальные сети клуба.

32-летний футболист подписал соглашение с «зеленом-белыми». Его длительность неизвестна.

Прошлый сезон Андрей Клищук провел в составе «Кривабасса». За 29 матчей, 10 из которых – сухие, он пропустил 29 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

За львовский клуб Андрей будет выступать под 30-м номером.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» вернули своего воспитанника, который играл за «Рух».