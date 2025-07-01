Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Клищук стал игроком Карпат
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 10:16 |
677
0

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Клищук стал игроком Карпат

Голкипер будет выступать под 30-м номером

01 июля 2025, 10:16 |
677
0
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Клищук стал игроком Карпат
ФК Карпаты. Андрей Клищук

Украинский голкипер Андрей Клищук стал игроком львовских «Карпат». Об этом сообщают социальные сети клуба.

32-летний футболист подписал соглашение с «зеленом-белыми». Его длительность неизвестна.

Прошлый сезон Андрей Клищук провел в составе «Кривабасса». За 29 матчей, 10 из которых – сухие, он пропустил 29 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

За львовский клуб Андрей будет выступать под 30-м номером.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» вернули своего воспитанника, который играл за «Рух».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с экс-игроком сборной Украины
Подготовка к сезону. Карпаты проводят спарринг с клубом Куликов-Белка
Скрипнику не нужен экс-игрок сборной Украины. Известна позиция Зари
Андрей Клищук Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Колос сообщил об уходе воспитанника Днепра
Футбол | 01 июля 2025, 10:31 0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос сообщил об уходе воспитанника Днепра
ОФИЦИАЛЬНО. Колос сообщил об уходе воспитанника Днепра

Тимофей Сухарь не смог закрепиться в команде

Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
Футбол | 01 июля 2025, 06:45 18
Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ

Команды выдали шоу и забили семь голов на двоих

СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
Теннис | 30.06.2025, 22:49
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Футбол | 30.06.2025, 17:10
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Теннис | 30.06.2025, 21:03
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 25
Волейбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 9
Футбол
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
29.06.2025, 19:37 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем