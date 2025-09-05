Украина. Премьер лига05 сентября 2025, 17:03 |
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Металлиста 1925 ушел в аренду в клуб УПЛ
Раймонд Фримпонг Овусу сезон 2025/26 проведет в «Кудровке»
05 сентября 2025, 17:03 |
Ганский форвард «Металлиста 1925» Раймонд Фримпонг Овусу перебрался в «Кудровку». Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.
23-летний футболист сезон 2025/26 проведет в составе дебютанта Украинской Премьер-лиги.
Раймонд Фримпонг Овусу в прошлом сезоне провел 12 матчей в составе «Металлиста 1925»(1 гол и 1 ассист), а вторую часть сезона играл в аренде за австрийский «Хорн» (9 матчей, 5 голов).
Ранее сообщалось о том, что вратарь тернопольской «Нивы» попал на радары «Металлиста 1925».
