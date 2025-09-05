Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Металлиста 1925 ушел в аренду в клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 17:03
Раймонд Фримпонг Овусу сезон 2025/26 проведет в «Кудровке»

ФК Металлист 1925. Раймонд Фримпонг Овусу

Ганский форвард «Металлиста 1925» Раймонд Фримпонг Овусу перебрался в «Кудровку». Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

23-летний футболист сезон 2025/26 проведет в составе дебютанта Украинской Премьер-лиги.

Раймонд Фримпонг Овусу в прошлом сезоне провел 12 матчей в составе «Металлиста 1925»(1 гол и 1 ассист), а вторую часть сезона играл в аренде за австрийский «Хорн» (9 матчей, 5 голов).

Ранее сообщалось о том, что вратарь тернопольской «Нивы» попал на радары «Металлиста 1925».

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Alexander Киев
проведе в «Кудровці» (с) ? 
Ответить
0
