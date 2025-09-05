ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Металлиста 1925 ушел в аренду в клуб УПЛ

Ганский форвард «Металлиста 1925» Раймонд Фримпонг Овусу перебрался в «Кудровку». Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

23-летний футболист сезон 2025/26 проведет в составе дебютанта Украинской Премьер-лиги.

Раймонд Фримпонг Овусу в прошлом сезоне провел 12 матчей в составе «Металлиста 1925»(1 гол и 1 ассист), а вторую часть сезона играл в аренде за австрийский «Хорн» (9 матчей, 5 голов).

Ранее сообщалось о том, что вратарь тернопольской «Нивы» попал на радары «Металлиста 1925».