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Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 21:43 | Обновлено 06 мая 2025, 22:18
3159
14

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера

Анхель Торрес стал игроком киевского клуба

06 мая 2025, 21:43 | Обновлено 06 мая 2025, 22:18
3159
14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса.

Отмечается, что трансфер 25-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, а соглашение с ним будет действовать в течение 3 следующих сезонов. В команде он взял 17-й номер.

Торрес свои первые шаги в футболе делал в «Реал Академия», а в возрасте 18 лет перебрался в Европу. Сначала выступал за юношескую команду португальского «Порту», в составе которой не только стал ключевым игроком, но и в первом же своем сезоне выиграл Юношескую лигу УЕФА, сыграв всего на турнире в 8 играх и забив 2 мяча.

Летом 2022-го Анхель оказался в клубе «Бальцан», представляющем Мальту, и провел там один сезон – в 23 матчах местного чемпионата он забил 15 мячей, став третьим лучшим бомбардиром чемпионата, и помог команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

Последним клубом Торреса стал «Сентрал Кост Маринерс» – команда, которая при его участии стала чемпионом Австралии (23 матча, 13 голов).

Недавно Анхеля Торреса оправдали по скандальному делу об изнасиловании.

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Динамо Киев трансферы свободный агент трансферы УПЛ Анхель Торрес Сентрал Кост Маринерс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 15
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Vlad Knyazev
Бажаю йому зробити хет-трік у ворота ржавих.
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+5
Сказки ДАмбаса
краты следите за своими бананоедами, а что происходит в ДК вас колупать не должно.
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+4
Ashot_Vaginyan
Ай ара, маладэз ДК уже приятный, шьто у этий гандони подземний подгараит.
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+2
sahka1981
Дуже швидко підписали його. Наче ж говорили, що після літніх зборів вирішать. А тут вже підписали. Так встиг вразити на тренуваннях? Хоча на фоні гри Брагару і Волошина, це цілком можливо. Плюс, також, що безкоштовний перехід, ризики мінімальні.
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+2
Умник
Хорош. Физически очень неплох.
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+2
😸
Ну і норм👍 буде конкуреція 
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+1
FunnyCat_____
Удачи в лучшем клубе Украины!
Но Ярмола еще надеюсь год поиграет!
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+1
😸
У 23 матчах забив 15 м'чів коли грав на Мальті і 13 голів в 23 матчах в Австралії.
В УПЛ не загубиться, думаю з такими успіхами може і в нас заграти.
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0
Pavel_i_C0
Ох і заголовки від спорт ЮА).. В Динамо всі скандальні, тільки не зрозуміло в чому скандал
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-1
Andromed
не вистачило їм проблем з Жерсоном Родрігесом
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-7
Показать Скрыть 1 ответ
Oleksandr
Прийшов в дирку позорну, щоб у роздягальні гвалтувати рахітів шляпаренків та попкових 😁
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
Oleksandr
Ну що там когути-глори диркачі, знову «100% білий» будете банера вішати? 
Ответить
-8
Пoлковник
Епать после тренировок будет шляпарен очку дев очку в его надутые губ очки☝️
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-8
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