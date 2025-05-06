ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса.

Отмечается, что трансфер 25-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, а соглашение с ним будет действовать в течение 3 следующих сезонов. В команде он взял 17-й номер.

Торрес свои первые шаги в футболе делал в «Реал Академия», а в возрасте 18 лет перебрался в Европу. Сначала выступал за юношескую команду португальского «Порту», в составе которой не только стал ключевым игроком, но и в первом же своем сезоне выиграл Юношескую лигу УЕФА, сыграв всего на турнире в 8 играх и забив 2 мяча.

Летом 2022-го Анхель оказался в клубе «Бальцан», представляющем Мальту, и провел там один сезон – в 23 матчах местного чемпионата он забил 15 мячей, став третьим лучшим бомбардиром чемпионата, и помог команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

Последним клубом Торреса стал «Сентрал Кост Маринерс» – команда, которая при его участии стала чемпионом Австралии (23 матча, 13 голов).

Недавно Анхеля Торреса оправдали по скандальному делу об изнасиловании.