ОФИЦИАЛЬНО. Колос отпустил легионера в венгерский клуб

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Колос» Ковалёвка, официально объявил об уходе правого защитника Стефана Владою.

Румынский футболист продолжит карьеру в венгерском клубе «Дьёр». Условия перехода игрока на данный момент не разглашаются.

«Наш клуб благодарит Стефана за сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Стефан присоединился к украинскому клубу в январе 2025 года. В общей сложности защитник провёл за команду шесть матчей и отдал одну голевую передачу.