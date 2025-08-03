ОФИЦИАЛЬНО. Колос отпустил легионера в венгерский клуб
Стефан Владой будет играть за «Дьер»
Представитель Украинской Премьер-лиги, «Колос» Ковалёвка, официально объявил об уходе правого защитника Стефана Владою.
Румынский футболист продолжит карьеру в венгерском клубе «Дьёр». Условия перехода игрока на данный момент не разглашаются.
«Наш клуб благодарит Стефана за сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Стефан присоединился к украинскому клубу в январе 2025 года. В общей сложности защитник провёл за команду шесть матчей и отдал одну голевую передачу.
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