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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 11:48 | Обновлено 03 августа 2025, 11:51
498
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос отпустил легионера в венгерский клуб

Стефан Владой будет играть за «Дьер»

03 августа 2025, 11:48 | Обновлено 03 августа 2025, 11:51
498
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отпустил легионера в венгерский клуб
ФК Колос. Стефан Владою

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Колос» Ковалёвка, официально объявил об уходе правого защитника Стефана Владою.

Румынский футболист продолжит карьеру в венгерском клубе «Дьёр». Условия перехода игрока на данный момент не разглашаются.

«Наш клуб благодарит Стефана за сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Стефан присоединился к украинскому клубу в январе 2025 года. В общей сложности защитник провёл за команду шесть матчей и отдал одну голевую передачу.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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