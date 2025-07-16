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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 13:34 | Обновлено 16 июля 2025, 14:07
2204
4

ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо

Максим Дячук завершил переход в «Лехию»

16 июля 2025, 13:34 | Обновлено 16 июля 2025, 14:07
2204
4
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
ФК Лехия. Максим Дячук (слева)

Гданьская «Лехия» официально объявила о подписании украинского центрального защитника киевского «Динамо» Максима Дячука.

Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, прописана ли в соглашении опция выкупа.

В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сделало предложение по трансферу французского защитника Ахмеда Сидибе.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Лехия Гданьск
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Паша Мех
Ого... Нежданчик!!Макс удачи в новом клубе!!
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+2
Sergiy
Центрбеков немає. Навіщо його було продавати? Трохи дивно
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0
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kadaad .
Маразм крепчал! Лучшего бомбардира U-19 отдали в Зарю и выпускают на поле кривоногих, что дальше?
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-2
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