ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с бразильским форвардом

Клуб УПЛ Полесье сообщил об уходе бразильского форварда Венделла, который продолжит карьеру в эстонской команде Левадия. Об условиях сделки, аренда или трансфер, информации нет.

21-летний игрок перебрался в Полесье в феврале 2024 года.

В составе второй команды Волков Венделл провел 10 матчей и отличился тремя забитыми мячами, после чего был переведен в основную команду, за которую сыграл в 4 матчах УПЛ.

Вторую половину сезона 2024/25 футболист провел в Вересе на правах аренды. Там он выходил на замену в 5 поединках чемпионата Украины и принял участие в кубковом матче.