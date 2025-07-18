ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с бразильским форвардом
Венделл отправился в Эстонию
Клуб УПЛ Полесье сообщил об уходе бразильского форварда Венделла, который продолжит карьеру в эстонской команде Левадия. Об условиях сделки, аренда или трансфер, информации нет.
21-летний игрок перебрался в Полесье в феврале 2024 года.
В составе второй команды Волков Венделл провел 10 матчей и отличился тремя забитыми мячами, после чего был переведен в основную команду, за которую сыграл в 4 матчах УПЛ.
Вторую половину сезона 2024/25 футболист провел в Вересе на правах аренды. Там он выходил на замену в 5 поединках чемпионата Украины и принял участие в кубковом матче.
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