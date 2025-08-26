Украина. Премьер лига26 августа 2025, 09:25 |
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал 18-летнего бразильца
Контракт Тутти будет действовать до конца декабря 2029 года
26 августа 2025, 09:25 |
Львовский «Рух» официально объявил о подписании бразильского футболиста Александрино Де Лима Луис Жорже (Тутти).
Отмечается, что 18-летний игрок подписал с «желто-черными» контракт, который будет действовать до конца декабря 2029 года.
Тутти является воспитанником футбольного клуба «Новоризонтіно». В составе этой команды выступал в различных возрастных категориях в чемпионате штата Сан-Паулу и в бразильском юношеском первенстве.
Ранее «Рух» официально объявил о подписании Юрия Копыны.
