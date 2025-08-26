ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал 18-летнего бразильца

Львовский «Рух» официально объявил о подписании бразильского футболиста Александрино Де Лима Луис Жорже (Тутти).

Отмечается, что 18-летний игрок подписал с «желто-черными» контракт, который будет действовать до конца декабря 2029 года.

Тутти является воспитанником футбольного клуба «Новоризонтіно». В составе этой команды выступал в различных возрастных категориях в чемпионате штата Сан-Паулу и в бразильском юношеском первенстве.

Ранее «Рух» официально объявил о подписании Юрия Копыны.