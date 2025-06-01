ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный форвард вернется в Верес после аренды
Марко Мрвальевич полгода провел в польском ЛКС «Лодзь»
Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, официально сообщил, что 23-летний форвард Марко Мрвалевич вернется в клуб после аренды. Договор футболиста с украинским клубом рассчитан еще на год.
Черногорский футболист полгода отыграл в составе польского ЛКС «Лодзь». После завершения сезона клуб решил не использовать свою опцию первоочередного выкупа футболиста.
За эти полгода Марко провел 15 матчей, в которых оформил пять результативных действий (три гола и два ассиста).
Напомним, что «Верес» финишировал на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финал, вызвавший удивление и разочарование
Блогер Sport.ua искренне уверен, что финал получился замечательным. И может вас в этом убедить