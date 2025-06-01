ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный форвард вернется в Верес после аренды

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, официально сообщил, что 23-летний форвард Марко Мрвалевич вернется в клуб после аренды. Договор футболиста с украинским клубом рассчитан еще на год.

Черногорский футболист полгода отыграл в составе польского ЛКС «Лодзь». После завершения сезона клуб решил не использовать свою опцию первоочередного выкупа футболиста.

За эти полгода Марко провел 15 матчей, в которых оформил пять результативных действий (три гола и два ассиста).

Напомним, что «Верес» финишировал на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков.