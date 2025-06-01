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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 15:13 | Обновлено 01 июня 2025, 15:23
547
0

ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный форвард вернется в Верес после аренды

Марко Мрвальевич полгода провел в польском ЛКС «Лодзь»

01 июня 2025, 15:13 | Обновлено 01 июня 2025, 15:23
547
0
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный форвард вернется в Верес после аренды
ФК Верес

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, официально сообщил, что 23-летний форвард Марко Мрвалевич вернется в клуб после аренды. Договор футболиста с украинским клубом рассчитан еще на год.

Черногорский футболист полгода отыграл в составе польского ЛКС «Лодзь». После завершения сезона клуб решил не использовать свою опцию первоочередного выкупа футболиста.

За эти полгода Марко провел 15 матчей, в которых оформил пять результативных действий (три гола и два ассиста).

Напомним, что «Верес» финишировал на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков.

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Андрей Витренко Источник: ФК Верес
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