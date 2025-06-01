Именитый клуб сделал Барсе предложение по полузащитнику. Известна сумма

Испанский хавбек каталонской «Барселоны» Гиле Фернандес привлекает внимание «Порту», сообщает Жоель Баталлер.

По информации источника, португальский клуб предложил 5 миллионов евро за 16-летнего футболиста, который выступает за вторую команду «сине-гранатовых».

Примечательно, что в предложенной «драконами» сделке есть отдельный пункт о выкупе для «Барселоны».

В текущем сезоне Гиле Фернандес провел 32 матча за вторую команду клуба, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» ведет переговоры по разрыву контракта с клубом.