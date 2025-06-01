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  4. Именитый клуб сделал Барсе предложение по полузащитнику. Известна сумма
Португалия
01 июня 2025, 10:54 |
421
0

Именитый клуб сделал Барсе предложение по полузащитнику. Известна сумма

Гиле Фернандес привлекает внимание «Порту»

01 июня 2025, 10:54 |
421
0
Именитый клуб сделал Барсе предложение по полузащитнику. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиле Фернандес

Испанский хавбек каталонской «Барселоны» Гиле Фернандес привлекает внимание «Порту», сообщает Жоель Баталлер.

По информации источника, португальский клуб предложил 5 миллионов евро за 16-летнего футболиста, который выступает за вторую команду «сине-гранатовых».

Примечательно, что в предложенной «драконами» сделке есть отдельный пункт о выкупе для «Барселоны».

В текущем сезоне Гиле Фернандес провел 32 матча за вторую команду клуба, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» ведет переговоры по разрыву контракта с клубом.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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