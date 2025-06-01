Именитый клуб сделал Барсе предложение по полузащитнику. Известна сумма
Гиле Фернандес привлекает внимание «Порту»
Испанский хавбек каталонской «Барселоны» Гиле Фернандес привлекает внимание «Порту», сообщает Жоель Баталлер.
По информации источника, португальский клуб предложил 5 миллионов евро за 16-летнего футболиста, который выступает за вторую команду «сине-гранатовых».
Примечательно, что в предложенной «драконами» сделке есть отдельный пункт о выкупе для «Барселоны».
В текущем сезоне Гиле Фернандес провел 32 матча за вторую команду клуба, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» ведет переговоры по разрыву контракта с клубом.
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