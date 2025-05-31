Защитник Барселоны ведет переговоры по разрыву контракта с клубом
Клеман Лангле намерен покинуть каталонский гранд
Французский защитник каталонской «Барселоны» Клеман Лангле ведет переговоры по разрыву контракта с клубом, сообщает Marca.
По информации источника, 29-летний футболист, который прошедший сезон провел в аренде в мадридском «Атлетико», намерен покинуть каталонский клуб. Соглашение Клемана с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2026 года.
Сложностью в переговорах является зарплата француза, которая составляет 16 миллионов евро до вычета налогов. «Атлетико» намерен подписать игрока на постоянной основе.
Стороны рассчитывают разорвать соглашение до старта клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» назвали основного форварда на следующий сезон.
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