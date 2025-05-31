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Испания
31 мая 2025, 22:18 | Обновлено 31 мая 2025, 22:39
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Защитник Барселоны ведет переговоры по разрыву контракта с клубом

Клеман Лангле намерен покинуть каталонский гранд

31 мая 2025, 22:18 | Обновлено 31 мая 2025, 22:39
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0
Защитник Барселоны ведет переговоры по разрыву контракта с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Клеман Лангле

Французский защитник каталонской «Барселоны» Клеман Лангле ведет переговоры по разрыву контракта с клубом, сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний футболист, который прошедший сезон провел в аренде в мадридском «Атлетико», намерен покинуть каталонский клуб. Соглашение Клемана с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2026 года.

Сложностью в переговорах является зарплата француза, которая составляет 16 миллионов евро до вычета налогов. «Атлетико» намерен подписать игрока на постоянной основе.

Стороны рассчитывают разорвать соглашение до старта клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» назвали основного форварда на следующий сезон.

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Клеман Лангле Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
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