В Барселоне назвали основного форварда на следующий сезон
Клуб продолжает рассчитывать на Роберта Левандовски
Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на слухи об интересе каталонцев к нападающему «Спортинга» Виктору Дьекерешу и объяснил, почему этот трансфер сейчас невозможен.
«Виктор Дьекереш – замечательный нападающий, который достиг отличных результатов в «Спортинге», но сейчас мы не ищем игроков на эту позицию. У нас есть Роберт Левандовски», – сказал Деку.
В этом сезоне в активе Роберта 52 матча, 42 гола и три результативные передачи. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.
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