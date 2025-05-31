В Барселоне назвали основного форварда на следующий сезон

Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на слухи об интересе каталонцев к нападающему «Спортинга» Виктору Дьекерешу и объяснил, почему этот трансфер сейчас невозможен.

«Виктор Дьекереш – замечательный нападающий, который достиг отличных результатов в «Спортинге», но сейчас мы не ищем игроков на эту позицию. У нас есть Роберт Левандовски», – сказал Деку.

В этом сезоне в активе Роберта 52 матча, 42 гола и три результативные передачи. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.