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Испания
31 мая 2025, 21:21 |
733
0

В Барселоне назвали основного форварда на следующий сезон

Клуб продолжает рассчитывать на Роберта Левандовски

31 мая 2025, 21:21 |
733
0
В Барселоне назвали основного форварда на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на слухи об интересе каталонцев к нападающему «Спортинга» Виктору Дьекерешу и объяснил, почему этот трансфер сейчас невозможен.

«Виктор Дьекереш – замечательный нападающий, который достиг отличных результатов в «Спортинге», но сейчас мы не ищем игроков на эту позицию. У нас есть Роберт Левандовски», – сказал Деку.

В этом сезоне в активе Роберта 52 матча, 42 гола и три результативные передачи. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

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Роберт Левандовски Виктор Дьекереш Деку Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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