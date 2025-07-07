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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 19:15 | Обновлено 07 июля 2025, 19:19
765
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал молодого форварда

Сидун стал игроком Эпицентра

07 июля 2025, 19:15 | Обновлено 07 июля 2025, 19:19
765
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал молодого форварда
ФК Эпицентр. Вадим Сидун

Новичок УПЛ клуб Эпицентр объявил о подписании новичка – контракт заключил форвард Вадим Сидун, который в статусе свободного агента покинул Карпаты.

О сроке договора 20-летнего игрока информации нет.

Минувший сезон Сидун провел в Первой лиге в составе тернопольской Нивы, где забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах.

Ранее Эпицентр успел подписать форварда Андрея Борячука.

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Эпицентр Каменец-Подольский Вадим Сидун трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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