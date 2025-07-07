Украина. Премьер лига07 июля 2025, 19:15 | Обновлено 07 июля 2025, 19:19
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал молодого форварда
Сидун стал игроком Эпицентра
07 июля 2025, 19:15 | Обновлено 07 июля 2025, 19:19
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Новичок УПЛ клуб Эпицентр объявил о подписании новичка – контракт заключил форвард Вадим Сидун, который в статусе свободного агента покинул Карпаты.
О сроке договора 20-летнего игрока информации нет.
Минувший сезон Сидун провел в Первой лиге в составе тернопольской Нивы, где забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах.
Ранее Эпицентр успел подписать форварда Андрея Борячука.
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