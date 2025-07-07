ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал молодого форварда

Новичок УПЛ клуб Эпицентр объявил о подписании новичка – контракт заключил форвард Вадим Сидун, который в статусе свободного агента покинул Карпаты.

О сроке договора 20-летнего игрока информации нет.

Минувший сезон Сидун провел в Первой лиге в составе тернопольской Нивы, где забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах.

Ранее Эпицентр успел подписать форварда Андрея Борячука.