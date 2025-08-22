Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 15:33 | Обновлено 22 августа 2025, 15:47
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ

Форвард киевлян перебрался в Эпицентр

ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Клуб УПЛ Эпицентр объявил о переходе в состав команды форвард Динамо Владислава Супряги.

Как и сообщалось ранее, игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца нынешнего сезона. Владислав будет играть под 21-м номером.

Супряга нынешним летом получил шанс в Динамо во время предсезонного сбора, однако не сумел убедить наставника Александра Шовковского оставить его в команде.

Контракт 25-летнего игрока с киевлянами истекает летом 2027 года.

Последний на этот момент гол в УПЛ Владислав забил осенью 2020 года.

Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Эпицентр
OKs100
Лучше бы отпустили играть в Реал Фарма.
Arera
У динама худшая в Украине школа вратарей и нападающих. От этого факта не убежать не скрыцца!
