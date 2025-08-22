ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Форвард киевлян перебрался в Эпицентр
Клуб УПЛ Эпицентр объявил о переходе в состав команды форвард Динамо Владислава Супряги.
Как и сообщалось ранее, игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца нынешнего сезона. Владислав будет играть под 21-м номером.
Супряга нынешним летом получил шанс в Динамо во время предсезонного сбора, однако не сумел убедить наставника Александра Шовковского оставить его в команде.
Контракт 25-летнего игрока с киевлянами истекает летом 2027 года.
Последний на этот момент гол в УПЛ Владислав забил осенью 2020 года.
