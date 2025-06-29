ОФИЦИАЛЬНО. Желание Пономарева. ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ
Алексей Паламарчук стал игроком «фиолетовых»
Украинский голкипер Алексей Паламарчук официально сменил клубную прописку, оставшись в Украинской Премьер-лиге, несмотря на вылет Ингульца в Первую лигу Украины.
По официальной информации, 33-летний голкипер подписал контракт с черкасским ЛНЗ. Никакой информации о финансовой стороне соглашения между голкипером и «фиолетовыми» нет.
«⚡️Алексей Паламарчук – новичок ЛНЗ⚡️», – лаконично говорится в сообщении.
Последним клубом Алексея Паламарчука был «Ингулец», с которым голкипер вылетел в Первую лигу по итогам сезона 2024/25. Подопечные Василия Кобина набрали всего 24 турнирных балла в 30 матчах УПЛ. Для Алексея прошлый сезон можно назвать удачным. Паламарчук стал рекордсменом Украинской Премьер-лиги по количеству отраженных пенальти.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал воспитанника киевского «Динамо», последним клубом которого был криворожский Кривбасс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«ПСЖ» договорился с «Борнмутом»
В городе Шарлотт неблагоприятная погода для игры, команды ушли в подтрибунное помещение