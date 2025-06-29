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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 18:02 | Обновлено 29 июня 2025, 18:04
775
1

ОФИЦИАЛЬНО. Желание Пономарева. ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ

Алексей Паламарчук стал игроком «фиолетовых»

29 июня 2025, 18:02 | Обновлено 29 июня 2025, 18:04
775
1
ОФИЦИАЛЬНО. Желание Пономарева. ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

Украинский голкипер Алексей Паламарчук официально сменил клубную прописку, оставшись в Украинской Премьер-лиге, несмотря на вылет Ингульца в Первую лигу Украины.

По официальной информации, 33-летний голкипер подписал контракт с черкасским ЛНЗ. Никакой информации о финансовой стороне соглашения между голкипером и «фиолетовыми» нет.

«⚡️Алексей Паламарчук – новичок ЛНЗ⚡️», – лаконично говорится в сообщении.

Последним клубом Алексея Паламарчука был «Ингулец», с которым голкипер вылетел в Первую лигу по итогам сезона 2024/25. Подопечные Василия Кобина набрали всего 24 турнирных балла в 30 матчах УПЛ. Для Алексея прошлый сезон можно назвать удачным. Паламарчук стал рекордсменом Украинской Премьер-лиги по количеству отраженных пенальти.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал воспитанника киевского «Динамо», последним клубом которого был криворожский Кривбасс.

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Алексей Паламарчук ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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Victor673256ua
ЛНЗ дуже активний на трансферному ринку. Подивимось, що з цього вийде і чи не помилились вони з тренером
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