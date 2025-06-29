ОФИЦИАЛЬНО. Желание Пономарева. ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ

Украинский голкипер Алексей Паламарчук официально сменил клубную прописку, оставшись в Украинской Премьер-лиге, несмотря на вылет Ингульца в Первую лигу Украины.

По официальной информации, 33-летний голкипер подписал контракт с черкасским ЛНЗ. Никакой информации о финансовой стороне соглашения между голкипером и «фиолетовыми» нет.

«⚡️Алексей Паламарчук – новичок ЛНЗ⚡️», – лаконично говорится в сообщении.

Последним клубом Алексея Паламарчука был «Ингулец», с которым голкипер вылетел в Первую лигу по итогам сезона 2024/25. Подопечные Василия Кобина набрали всего 24 турнирных балла в 30 матчах УПЛ. Для Алексея прошлый сезон можно назвать удачным. Паламарчук стал рекордсменом Украинской Премьер-лиги по количеству отраженных пенальти.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал воспитанника киевского «Динамо», последним клубом которого был криворожский Кривбасс.