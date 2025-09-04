ОФИЦИАЛЬНО. Полесье избавилось от второго ненужного ему игрока за день

21-летний хорватский центрбек «Полесья» Матей Матич продолжит карьеру в чемпионате Польши.

О подписании балканца официально отрапортовала «Полония» Бытом, выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Польши.

В «Полонию» Матич переехал на правах сезонной аренды.

Матич перешел в «Полесье» летом минувшего года свободным агентом. Успел сыграть за житомирских «волков» 11 официальных матчей, записав в актив 1 результативную передачу.

Накануне сообщалось, что Матич оказался невостребованным в первой команде у главного тренера Руслана Ротаня.

За сегодняшний день «Полесье» избавилось от уже второго ненужного ему футболиста. Перед Матичем житомирский клуб попрощался с израильским хавбеком Офеком Битоном, который уехал играть на родину – в «Хапоэль» из Хайфы.