ОФИЦИАЛЬНО. Полесье избавилось от второго ненужного ему игрока за день
Матей Матич переехал в польскую «Полонию» Бытом
21-летний хорватский центрбек «Полесья» Матей Матич продолжит карьеру в чемпионате Польши.
О подписании балканца официально отрапортовала «Полония» Бытом, выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Польши.
В «Полонию» Матич переехал на правах сезонной аренды.
Матич перешел в «Полесье» летом минувшего года свободным агентом. Успел сыграть за житомирских «волков» 11 официальных матчей, записав в актив 1 результативную передачу.
Накануне сообщалось, что Матич оказался невостребованным в первой команде у главного тренера Руслана Ротаня.
За сегодняшний день «Полесье» избавилось от уже второго ненужного ему футболиста. Перед Матичем житомирский клуб попрощался с израильским хавбеком Офеком Битоном, который уехал играть на родину – в «Хапоэль» из Хайфы.
