  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игравший в Полесье легионер перешел в Черноморец
Украина. Первая лига
05 сентября 2025, 22:22 |
Луифер Эрнандес остается в украинском чемпионате

ФК Чорноморец

24-летний венесуэльский форвард Луифер Эрнандес подписал контракт с перволиговым «Черноморцем».

Об этом официально сообщили в одесском клубе.

Эрнандес уже знаком украинским болельщикам по выступлениям в житомирском «Полесье», но после прихода в клуб Руслана Ротаня с игроком был расторгнут контракт.

К «Черноморцу» Эрнандес присоединился на правах свободного агента.

Луифер Эрнандес – воспитанник «Академии Пуэрто Кабельо». В чемпионате Венесуэлы провел более 100 матчей и забил 36 мячей.

Александр Сильченко Источник: ФК Черноморец
