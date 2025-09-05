ОФИЦИАЛЬНО. Игравший в Полесье легионер перешел в Черноморец

24-летний венесуэльский форвард Луифер Эрнандес подписал контракт с перволиговым «Черноморцем».

Об этом официально сообщили в одесском клубе.

Эрнандес уже знаком украинским болельщикам по выступлениям в житомирском «Полесье», но после прихода в клуб Руслана Ротаня с игроком был расторгнут контракт.

К «Черноморцу» Эрнандес присоединился на правах свободного агента.

Луифер Эрнандес – воспитанник «Академии Пуэрто Кабельо». В чемпионате Венесуэлы провел более 100 матчей и забил 36 мячей.