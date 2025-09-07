Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Колос усилил состав грузинским защитником
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 11:11 | Обновлено 07 сентября 2025, 11:13
ОФИЦИАЛЬНО. Колос усилил состав грузинским защитником

Зураб Рухадзе присоединился к участнику УПЛ

ФК Колос. Зураб Рухадзе

«Колос» Ковалевка официально представил нового футболиста во время международной паузы. К команде УПЛ присоединился 22-летний грузинский защитник Зураб Рухадзе из клуба «Дила Гори».

Согласно сообщениям пресс-службы клуба, молодой защитник подписал контракт с «Колосом» на три сезона.

«Приветствуем грузинского легионера в нашем клубе. Вместе к победам», – написали в «Колосе».

В состав грузинской «Дилы Гори» Зураб перешёл зимой 2024 года. С тех пор защитник провел 55 матчей, в которых забил два гола и сделал три ассиста.

трансферы Дила Гори чемпионат Грузии по футболу трансферы УПЛ Колос Ковалевка
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
Комментарии
