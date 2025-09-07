ОФИЦИАЛЬНО. Колос усилил состав грузинским защитником
Зураб Рухадзе присоединился к участнику УПЛ
«Колос» Ковалевка официально представил нового футболиста во время международной паузы. К команде УПЛ присоединился 22-летний грузинский защитник Зураб Рухадзе из клуба «Дила Гори».
Согласно сообщениям пресс-службы клуба, молодой защитник подписал контракт с «Колосом» на три сезона.
«Приветствуем грузинского легионера в нашем клубе. Вместе к победам», – написали в «Колосе».
В состав грузинской «Дилы Гори» Зураб перешёл зимой 2024 года. С тех пор защитник провел 55 матчей, в которых забил два гола и сделал три ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко убежден, что усиление вратарской позиции было необходимо «волкам» уже давно
Известный тренер отметил влияние Александра Зинченко, похвалил Гуцуляка и Забарного