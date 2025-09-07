ОФИЦИАЛЬНО. Колос усилил состав грузинским защитником

«Колос» Ковалевка официально представил нового футболиста во время международной паузы. К команде УПЛ присоединился 22-летний грузинский защитник Зураб Рухадзе из клуба «Дила Гори».

Согласно сообщениям пресс-службы клуба, молодой защитник подписал контракт с «Колосом» на три сезона.

«Приветствуем грузинского легионера в нашем клубе. Вместе к победам», – написали в «Колосе».

В состав грузинской «Дилы Гори» Зураб перешёл зимой 2024 года. С тех пор защитник провел 55 матчей, в которых забил два гола и сделал три ассиста.