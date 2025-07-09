ОФИЦИАЛЬНО. Верес пополнился молодым вингером. Это шестой летний трансфер

23-летний вингер Сергей Стень стал шестым летним новичком ровенского Вереса. С клубом футболист подписал контракт сроком на три года.

Сергей Стень родился 26 февраля 2002 года в Новояворовске Львовской области. Рост – 183 см. Вес – 77 кг. Игровое амплуа – левый вингер.

Воспитанник УФК (Львов) и львовских Карпат. Предыдущие клубы: Карпаты (Львов), Мункач (Мукачево), Ужгород, Эпицентр (Каменец-Подольский), Металлист 1925 (Харьков).

В прошлом сезоне выступал за Металлист 1925 Харьков – сыграл 20 матчей в Первой лиге и Кубке Украины и забил 3 гола.