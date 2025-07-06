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  4. Берут украинца и гамбийца. Верес определился с новичками
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 18:14 |
145
0

Берут украинца и гамбийца. Верес определился с новичками

Ровенский клуб проявляет активность на трансферном рынке

06 июля 2025, 18:14 |
145
0
Берут украинца и гамбийца. Верес определился с новичками
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, уже пятым летним новичком «Вереса» станет полузащитник Сергей Стень из «Металлиста 1925». Он находился на просмотре и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб ровенчан, в частности, в вчерашнем спарринге с «Колосом».

По имеющейся информации, близок к подписанию контракта и нападающий из Гамбии, а вот его земляк, по амплуа – защитник, уже покинул расположение «Вереса». Как, кстати, и два игрока из молодежного состава «Шахтера» (U-19).

В лазарете ровенского клуба находится только защитник Назар Балаба, который не избежал травмы в спарринге с тернопольской «Нивой». Еще один защитник – камерунец Самуэль Нонго после длительного восстановления вернулся в строй.

Ранее сообщалось о том, что новичок ровенского «Вереса» Денис Ндукве поделился эмоциями после победы над «Колосом».

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Верес Ровно Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ инсайд Сергей Стень
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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