Берут украинца и гамбийца. Верес определился с новичками

Как стало известно Sport.ua, уже пятым летним новичком «Вереса» станет полузащитник Сергей Стень из «Металлиста 1925». Он находился на просмотре и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб ровенчан, в частности, в вчерашнем спарринге с «Колосом».

По имеющейся информации, близок к подписанию контракта и нападающий из Гамбии, а вот его земляк, по амплуа – защитник, уже покинул расположение «Вереса». Как, кстати, и два игрока из молодежного состава «Шахтера» (U-19).

В лазарете ровенского клуба находится только защитник Назар Балаба, который не избежал травмы в спарринге с тернопольской «Нивой». Еще один защитник – камерунец Самуэль Нонго после длительного восстановления вернулся в строй.

Ранее сообщалось о том, что новичок ровенского «Вереса» Денис Ндукве поделился эмоциями после победы над «Колосом».