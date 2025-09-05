Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Рух вернул звездного игрока, выступавшего за Карпаты
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 21:42
Илья Квасница сменил клубную прописку

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Квасница

Львовский Рух официально объявило о возвращении украинского вингера Ильи Квасницы. Об этом сообщает клубная пресс-служба «желто-черных».

«Илья Квасница возвращается в «Рух» 💛🖤», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, 22-летний вингер, контракт которого принадлежит львовским «Карпатам», будет выступать за Рух на правах арендного соглашения, которое рассчитано до конца сезона 2025/26.

В главной команде «Руха» сыграл 58 матчей, в которых отличился 13 голами и отдал 12 ассистов. Также Илья был признан лучшим игроком сезона 2023/24 в составе желто-черных и лучшим молодым игроком УПЛ в том же сезоне.

Зимой 2025 года Квасница перешел в «Карпаты» и с тех пор в составе «зелено-белых» провел 9 матчей во всех турнирах, отдав 3 ассиста.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
