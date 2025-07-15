Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 13:43 |
547
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера

Карлос Парако подписал контракт с криворожским клубом

15 июля 2025, 13:43 |
547
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера
ФК Кривбасс. Карлос Парако

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании венесуэльского вингера Карлоса Парако. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт между футболистом и клубом подписан на пять лет – до лета 2030. Финансовые аспекты личного контракта не разглашаются.

Карлос – питомец «Депортиво Тачира». Прошел все системы клуба – от U-15 до основной команды. В 2024 году Парако вошел в топ-таланты Венесуэлы в возрастной категории U-21.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам.

По теме:
Выбрал Сербию. Легионер покинул чемпионат Украины за 60 тысяч евро
Дело в деньгах. Защитник ЦСКА отказался переходить в киевское Динамо
Тернопольская Нива подпишет пять новичков
Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Футбол | 14 июля 2025, 23:36 0
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о своем отношении к поражениям

ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
Бокс | 14 июля 2025, 19:07 2
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа

Бой состоится 19 июля на Уэмбли

Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера
Футбол | 15.07.2025, 09:53
Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера
Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Футбол | 15.07.2025, 08:19
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Стало известно, кто в покажет матчи украинских команд в еврокубках
Футбол | 15.07.2025, 14:01
Стало известно, кто в покажет матчи украинских команд в еврокубках
Стало известно, кто в покажет матчи украинских команд в еврокубках
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 13
Футбол
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
14.07.2025, 06:18 2
Бокс
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 4
Бокс
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
13.07.2025, 12:36 1
Футбол
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
13.07.2025, 14:01 58
Футбол
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
13.07.2025, 21:45 4
Волейбол
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
15.07.2025, 07:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем