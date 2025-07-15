ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера
Карлос Парако подписал контракт с криворожским клубом
Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании венесуэльского вингера Карлоса Парако. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, контракт между футболистом и клубом подписан на пять лет – до лета 2030. Финансовые аспекты личного контракта не разглашаются.
Карлос – питомец «Депортиво Тачира». Прошел все системы клуба – от U-15 до основной команды. В 2024 году Парако вошел в топ-таланты Венесуэлы в возрастной категории U-21.
Ранее сообщалось, что один из лидеров Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам.
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