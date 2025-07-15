ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании венесуэльского вингера Карлоса Парако. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт между футболистом и клубом подписан на пять лет – до лета 2030. Финансовые аспекты личного контракта не разглашаются.

Карлос – питомец «Депортиво Тачира». Прошел все системы клуба – от U-15 до основной команды. В 2024 году Парако вошел в топ-таланты Венесуэлы в возрастной категории U-21.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам.