Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка отпустила игрока в аренду в клуб Второй лиги
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 10:48 | Обновлено 07 сентября 2025, 11:16
232
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка отпустила игрока в аренду в клуб Второй лиги

Николай Вечурко до конца года будет играть в «Чайке»

07 сентября 2025, 10:48 | Обновлено 07 сентября 2025, 11:16
232
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка отпустила игрока в аренду в клуб Второй лиги
ФК Кудровка. Николай Вечурко

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Кудровка», официально объявил о переходе 33-летнего центрального полузащитника Николая Вечурко.

По информации пресс-службы клуба, опытный футболист до конца года будет выступать за клуб Второй лиги «Чайка» на правах аренды.

Николай уже в третий раз присоединился к «Чайке» за последние шесть лет. На счету полузащитника в составе команды Второй лиги 35 матчей (восемь голов и два ассиста).

За «Кудровку» Вечурко в течение почти двух лет провел 34 поединка, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Колос усилил состав грузинским защитником
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка Чайка Петропавловская Борщаговка аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Вторая лига Украины
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07 сентября 2025, 07:27 100
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика

«Горняки» рассматривают иск против УАФ

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07 сентября 2025, 06:23 2
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026

Завершился очередной игровой день отборочного турнира чемпионата мира

Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Футбол | 06.09.2025, 15:02
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06.09.2025, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Дубль Роналду, спарринги юношеских сборных, решение WBO по Усику, финал USO
Футбол | 07.09.2025, 11:59
Дубль Роналду, спарринги юношеских сборных, решение WBO по Усику, финал USO
Дубль Роналду, спарринги юношеских сборных, решение WBO по Усику, финал USO
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
05.09.2025, 23:56 5
Футбол
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 36
Футбол
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 25
Теннис
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 24
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем