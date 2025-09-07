ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка отпустила игрока в аренду в клуб Второй лиги
Николай Вечурко до конца года будет играть в «Чайке»
Представитель Украинской Премьер-лиги, «Кудровка», официально объявил о переходе 33-летнего центрального полузащитника Николая Вечурко.
По информации пресс-службы клуба, опытный футболист до конца года будет выступать за клуб Второй лиги «Чайка» на правах аренды.
Николай уже в третий раз присоединился к «Чайке» за последние шесть лет. На счету полузащитника в составе команды Второй лиги 35 матчей (восемь голов и два ассиста).
За «Кудровку» Вечурко в течение почти двух лет провел 34 поединка, в которых забил три мяча и отдал один ассист.
