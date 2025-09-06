Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка готовится к спаррингу с двумя травмированными
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 12:47
Между тем клуб подписал первого в истории легионера

ФК Кудровка

6 сентября в спарринге с «Зарей» состоится дебют первого в «Кудровке» легионера – ганского нападающего Раймонда Овусу. Африканец арендован в «Металлиста 1925» до конца сезона и будет выступать под 24 номером.

Как стало известно Sport.ua, «Кудровка» возобновила тренировочный процесс четвертого сентября, паузу в чемпионате УПЛ команда заполнит контрольным матчем с луганчанами, а затем начнет непосредственную подготовку к календарному поединку пятого тура с «Вересом», который состоится 12 сентября.

В спарринге рулевой «Кудровки» Василий Баранов не сможет рассчитывать на травмированных Андрея Тотовицкого и Юрия Потимкова.

Сейчас в активе футболистов «Кудровки» семь очков и они на девятом месте в УПЛ.

Ранее нападающий «Металлиста 1925» официально ушел в аренду в клуб УПЛ.

Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Раймонд Фримпонг Овусу Андрей Тотовицкий Металлист 1925 Юрий Потимков
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
