Кудровка готовится к спаррингу с двумя травмированными
Между тем клуб подписал первого в истории легионера
6 сентября в спарринге с «Зарей» состоится дебют первого в «Кудровке» легионера – ганского нападающего Раймонда Овусу. Африканец арендован в «Металлиста 1925» до конца сезона и будет выступать под 24 номером.
Как стало известно Sport.ua, «Кудровка» возобновила тренировочный процесс четвертого сентября, паузу в чемпионате УПЛ команда заполнит контрольным матчем с луганчанами, а затем начнет непосредственную подготовку к календарному поединку пятого тура с «Вересом», который состоится 12 сентября.
В спарринге рулевой «Кудровки» Василий Баранов не сможет рассчитывать на травмированных Андрея Тотовицкого и Юрия Потимкова.
Сейчас в активе футболистов «Кудровки» семь очков и они на девятом месте в УПЛ.
Ранее нападающий «Металлиста 1925» официально ушел в аренду в клуб УПЛ.
