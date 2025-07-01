ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр презентовал нового игрока. Это экс-футболист Шахтера

Новичок Украинской Премьер-лиги, «Эпицентр», официально сообщил о переходе центрального нападающего «Металлиста 1925» Андрея Борячука на правах свободного агента.

29-летний форвард подписал контракт с новым клубом, однако детали сделки стороны не разглашают.

Борячук даже успел отыграть первый матч за «Эпицентр», в котором отметился хет-триком.

«Поздравляем Андрея Борячука в семье футбольного клуба «Эпицентр»! Желаем достичь новых высот, успехов на футбольных полях Украины и как можно быстрее забить свой 200-й гол в карьере!», – написала пресс-служба клуба.

За харьковский клуб Борячук отыграл 52 матча за два сезона. На счету футболиста 10 голов и семь результативных передач.