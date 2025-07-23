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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух испанских футболистов
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 14:32 |
691
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух испанских футболистов

Нил Кош и Хоакин Сифуэнтес будут выступать в составе «Эпицентра»

23 июля 2025, 14:32 |
691
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух испанских футболистов
ФК Эпицентр. Нил Кош

Новичок элитного дивизиона – «Эпицентр» – объявил о подписании двух испанских футболистов. Информацию о трансферах опубликовала клубная пресс-служба.

Защитник Нил Кош и вингер Хоакин Карлос Сифуэнтес теперь будут выступать в чемпионате Украины. 27-летний Нил может закрыть позицию центрального или флангового защитника, имеет опыт выступлений в опорной зоне. Последним клубом Коша был «Побла де Мафумет» из третьего дивизиона Испании. Сифуэнтес два последних года выступал за «Санта-Колому» из Андорры.

«Двое испанцев стали игроками «Эпицентра». Отныне Нил Кош Монтанья и Хоакин Карлос Сифуэнтес Чалмет – игроки футбольного клуба «Эпицентр». Для обоих футболистов – это первый опыт выступлений в чемпионате Украины.

Поздравляем Нила и Хоакина в своей семье. Желаем как можно быстрее адаптироваться в украинском футболе и вместе с «Эпицентром» покорить новые футбольные высоты», – сообщил новичок Премьер-лиги.

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Николай Титюк Источник: ФК Эпицентр
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