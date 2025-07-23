ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух испанских футболистов

Новичок элитного дивизиона – «Эпицентр» – объявил о подписании двух испанских футболистов. Информацию о трансферах опубликовала клубная пресс-служба.

Защитник Нил Кош и вингер Хоакин Карлос Сифуэнтес теперь будут выступать в чемпионате Украины. 27-летний Нил может закрыть позицию центрального или флангового защитника, имеет опыт выступлений в опорной зоне. Последним клубом Коша был «Побла де Мафумет» из третьего дивизиона Испании. Сифуэнтес два последних года выступал за «Санта-Колому» из Андорры.

«Двое испанцев стали игроками «Эпицентра». Отныне Нил Кош Монтанья и Хоакин Карлос Сифуэнтес Чалмет – игроки футбольного клуба «Эпицентр». Для обоих футболистов – это первый опыт выступлений в чемпионате Украины.

Поздравляем Нила и Хоакина в своей семье. Желаем как можно быстрее адаптироваться в украинском футболе и вместе с «Эпицентром» покорить новые футбольные высоты», – сообщил новичок Премьер-лиги.